لجنة الآثار توصي بمصادرة 35 لوحة فنية ضُبطت بجمارك دمياط

مها أبو ودن اجتمعت، اليوم، بساحة جمرك الوارد بميناء دمياط، لجنة الآثار المشكَّلة بناءً على الأمر الإدارى الصادر من رئاسة القطاع الإسلامى والقبطى للآثار ولجنة الجمارك والشرطة؛ لمعاينة وفحص مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد نهائى من…

مها أبو ودن



اجتمعت، اليوم، بساحة جمرك الوارد بميناء دمياط، لجنة الآثار المشكَّلة بناءً على الأمر الإدارى الصادر من رئاسة القطاع الإسلامى والقبطى للآثار ولجنة الجمارك والشرطة؛ لمعاينة وفحص مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد نهائى من أمريكا باسم “م . ع . م”، حيث تم فتح الحاوية رقم HLXU6576588 وفض السيل الجمركى.





وبفحص اللجنة للقِطع المضبوطة أقرت اللجنة بأنه يوجد 35 قطعة عبارة عن لوحة فنية مرسومة على توال ذات براوز خشبى حديث ومصور عليها سيدة وأمامها طفلان يمسكان ببعض الزهور داخل حديقة ذات مناظر طبيعية وملامح أوروبية ومؤرخة من الأسفل بعام 1905 وفازات وأطباق من الخزف و”طفاية” سجائر من الخزف وغليون من الخشب تعد جميعًا ذات قيمة فنية وتاريخية عالية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.

وأوصت اللجنة بمصادرة القطع الـ35 لصالح وزارة الآثار المصرية بموجب القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 وتسليمها لوزارة الآثار.

وكان رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة أوسام العشماوي، مدير عام جمارك الصادر، قد تمكّنوا من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القِطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973.

وتمّت عملية الضبط أثناء معاينة مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد نهائى مجمع أول باسم “م . ع . م” بوليصة رقم 11704 حاوية رقم HLXU6576588 قادمة من أمريكا والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن 122 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 4499 كجم بقيمة 41715 جنيهًا.

وتم تشكيل لجنة جمركية للتفتيش، وبالمعاينة الفعلية للمشمول اشتبهت اللجنة فى المشمول حيث تبيَّن وجود لوحات فنية مرسومة وموقَّعة بتوقيع الفنان ذات براويز خشبية محلّاة بزخارف بارزة مرقوم عليها 1905 وأطباق وفازات و”صوانى” وشمعدانات معدنية ونجف وأباريق معدنية وتماثيل معدنية وخزفية وأشخاص وحيوانات أليفة وأعمدة الرخامية وساعات معدنية بعضها مطعَّم بالخزف.

وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط، والتى قامت بمعاينة القطع وأشارت فى تقريرها لعرض المشمول بالكامل على لجنة عليا متخصصة من إدارة آثار العصر الحديث وإدارة المقتنيات بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.

قرر السيد نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة لحين تسليمها لوزارة الآثار.