لجنة اكتتاب «الطبى» تضع الأسس الفنية لتسعيره

المال ـ خاصتوصلت لجنة الاكتتاب المنبثقة عن اللجنة العليا التى شكلتها شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، خلال اجتماعها الأخير إلى وضع بعض معايير الاكتتاب فى فرع التأمين الطبى، وذلك بعد انتهائها من تجميع البيانات من الشركات، والخاصة بحجم حجم الاشتراكات، وعدد المشتركين وتكلفة تقديم كل خدمة على حدة

المال ـ خاص

توصلت لجنة الاكتتاب المنبثقة عن اللجنة العليا التى شكلتها شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، خلال اجتماعها الأخير إلى وضع بعض معايير الاكتتاب فى فرع التأمين الطبى، وذلك بعد انتهائها من تجميع البيانات من الشركات، والخاصة بحجم حجم الاشتراكات، وعدد المشتركين وتكلفة تقديم كل خدمة على حدة .

وكشف حسام ثابت، العضو المنتدب لشركة «كورميد للرعاية الصحية» أن أهم تلك المعايير لوضع أسعار التأمين الطبى، هى تكلفة الأدوية من إجمالى التكاليف نظرا لأنها تمثل جزءا كبيرا من تكلفة التأمين الطبى، كما أنها شهدت زيادة بعد قرار وزير الصحة، برفع أسعار الأدوية المحلية، وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة بعد ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه .

وأضاف أن ثانى معيار لتحديد السعر العادل والكافلى لمقابلة تكاليف التأمين الطبى، هو تكلفة الفحوصات المعملية، بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والمعدات بصورة كبيرة بعد التعويم، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الفحوصات .

وأوضح أن اللجنة تدرس تلك المعايير، لوضع أسس سليمة لتسعير التأمين الطبى، تمهيدا لرفع تلك التوصيات للجنة العليا، والتى يرأسها عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، والدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية، والعضو المنتدب لشركة «بلاتينيوم» للرعاية الصحية .

و تضم اللجنة العليا أيضا مسئولى شركات «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، و«ميتلايف أليكو» و«بوبا» للتأمين الطبى و«gig» لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى «أكسا» للتأمين، كما ضمت قائمة شركات الرعاية الصحية التى حضرت الاجتماع كلا من «عناية» و«نكست كير» و«برايم هيلث»، و«دايموند ميديكال سيرفيس».