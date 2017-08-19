لجنة استرداد أراضى الدولة توافق على مقاضاة 18 حالة

بدور إبراهيم وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه بشأنهم بعد امتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجة، أن ال

بدور إبراهيم



وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه بشأنهم بعد امتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجة، أن اللجنة حريصة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية، إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل، فإن هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.

اللجنة استعرضت أيضا تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى، عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة، عن التقنين بضمان قيمة الأرض.

فى نفس السياق أكد تقرير وزارة الاستثمار، أنها تلقت حتى الأن بيانات الأراضى التى تم استردادها، وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة قيام وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بمخاطبة الـ 19 محافظة المتأخرة، للتأكيد على سرعة إرسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضى لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.

وكشف اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا موسعا للجنة مع عدد من السادة المحافظين، بالتنسيق وبحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة أليات الإسراع فى إجراءات التقنين، والدفع بعدد أكبر من لجان التقييم والتسعير، وكذلك أسلوب التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية.

