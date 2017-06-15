لجنة استرداد أراضى الدولة تسلم دليل التقنين للمحافظين

بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وضع أليات وضوابط التقنين، وذلك خلال اجتماع بيم محلب والمحافظين لشرح ومناقشة ما يعرف بدليل العمل الذى تم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية.

الدليل الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، تضمن تحديد واضح لمهام المحافظات واللجان المعاونة التى سيتم تشكيلها برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلى الجهات المعنية والشباب، وستكون مهمة لجان المحافظات تلقى طلبات التقنين الجديدة، وتنفيذ المعاينات الميدانية للأراضى المطلوب تقنينها لتحديد نوع الإشغالات، ومدى توافر الجدية فى استثمارها وزراعتها وصلاحيتها للتقنين، وتقدير سعرها، وفق النموذج المعتمد من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

الدليل تضمن أيضا مراحل التقنين وإجراءاتها، والتى تبدأ بإعداد المحافظات لكشوف مدققة بمن تتوافر لهم شروط التقنين وإعتمادها، والتنسيق مع البنوك المعتمد لديها حساب حق الشعب، تيسيرا على المواطنين .

أكد الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات واللجنة العليا وجهات الولاية، لضمان توحيد معايير التقنين فى المحافظات المختلفة وسرعة الاجراءات، وأن تقوم المحافظات بتقديم تقرير نجاح أسبوعى بما تم، وما واجهته من معوقات.

أكد محلب خلال الاجتماع، أن الهدف الأن وفقا للتوجيهات الرئاسية دعم المحافظات من إجل الإسراع فى التقنين للجادين وتحصيل حق الدولة، وأن اللجنة العليا سوف تكون داعمة للجان المحافظات ومتواصلة معها بشكل دائم.

وقال إن لجان المحافظات ستكون معنية بدراسة كل ما يرد اليها من طلبات أو اقتراحات أو تظلمات، واقتراح ما تراه مناسبا من حلول ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها واعتمادها، مشيرا الى أنه لا محاباة ولا مجاملة لأحد على حساب الدولة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن مهام المحافظات تتضمن أيضا حماية كل ما تم استرداده من أراض، والتعامل بحسم مع من يرفضون سداد حق الدولة. ومن ذلك إحالة ملفاتهم إلى مباحث الأموال العامة، والتهرب الضريبى، وجهاز الكسب غير المشروع، ومخاطبة قاضى التحقيق لمنعهم من السفر.

وأكد اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التنمية الزراعية، على تواجد ممثل للهيئة بشكل دائم فى لجان المحافظات لمعاونتها فى أعمالها، وكذلك تعهد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، بتكليف المديريات بالتواجد باللجان المعاونة.