لايف

«لجنة إيراد النهر» تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف النيل

لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر
مدحت إسماعيل 5:56 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 5:56 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

اقرأ أيضا  القبض على ملاك عقار جسر السويس المنهار

واستعرض الدكتور عبدالعاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

اقرأ أيضا  بوروندي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المياه الجوفية

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

طقس غد الأربعاء.. أمطار على القاهرة والإسكندرية ورياح نشطة

دعاء محمود 5:17 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

البرلمان يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد استجواب وزير الإعلام

ياسمين فواز 5:16 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة

دعاء محمود 4:45 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

وزيرة الصحة: تطعيم 13 مليونًا و871 ألفًا ضد شلل الأطفال

المرسي عزت 2:56 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

أستاذ أمراض صدرية : مصر تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا .. ولا أعراض جديدة

ياسمين فواز 12:09 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في مصر.. بارد ليلا ونشاط للرياح

دعاء محمود 9:57 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21