استثمار

لجنة إيراد النهر تتابع الموقف المائي للنيل وتلبية احتياجات الموسم الزراعي الصيفى

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، أن لجنة إيراد النهر بحثت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية ، واستعراض سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.…

أماني العزازي 3:17 م, الأثنين, 7 مارس 22 3:17 م, الأثنين, 7 مارس 22

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، أن لجنة إيراد النهر بحثت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية ، واستعراض سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

وذلك ، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

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واستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة ، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.

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كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول ، وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة استمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار ، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.

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ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لتحقيق المتابعة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

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بقلم أماني العزازي

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