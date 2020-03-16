لجنة أمنية للتفتيش على أقسام الشرطة بأسوان والأقصر (صور)

وذلك للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكاوي المترددين على الأماكن الشرطية.

أرسلت وزارة الداخلية، لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، للمرور على مراكز وأقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتي أمن أسوان، الأقصر، وذلك للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكاوي المترددين على الأماكن الشرطية.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن اللجنة عملت على الوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

واستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

فى سياق متصل، وجه قطاع الخدمات الطبية، قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة.

ووقعت الكشف الطبي على رجال الشرطة والمحتجزين، والمواطن المتردد على مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديريتين، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقالت الداخلية، إن هذا استمراراً لجهود أجهزتها وسعيها الدائم في تطوير ورفع معدلات الأداء الأمنى.

وتابعت: “وإدراكًا لأهمية الأمن في تدعيم مسيرة الوطن نحو التقدم لمستقبل أفضل، وتحقيق الأمن والاستقرار وجودة الحياة للمواطنين”.