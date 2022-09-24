لجنة أمريكية تحقق في التورط المزعوم لشركة «سامسونج» بشأن انتهاك براءات الاختراع

قالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أمس الجمعة إنها فتحت تحقيقا في التورط المزعوم لشركة “سامسونج” للإلكترونيات في انتهاك براءات الاختراع بشأن شاشات العرض الإلكترونية الخارجية، بحسب وكالة يونهاب.

وقد بدأ التحقيق الرسمي بعد شكوى قدمتها في يوم 19 أغسطس شركة “موارد التصنيع الدولية” (Manufacturing Resources International)، وهي شركة مُصنِّعة لشاشات الكريستال السائل الرقمية الخارجية وشبه الخارجية ومقرها “أتلانتا”، والتي زعمت أن شركة “سامسونج” انتهكت براءات اختراعها الخمس.

وتتعلق براءات الاختراع بأنظمة التبريد للشاشات الإلكترونية المستخدمة في الأكشاك الخارجية، وفقًا لإشعار نشرته اللجنة الأمريكية.

وادعت الشركة أن منتجات “سامسونج” والشركات التابعة لها تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها. وطالبت الشركة الأمريكية لجنة التجارة الدولية بعد التحقيقات «بإصدار أمر استبعاد محدود وأمر وقف وكف» ضد “سامسونج”، وفقًا للإشعار.

يُذكر أن شركة “سامسونج” قامت بتوسيع أعمال اللافتات الرقمية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة. كما انضمت إلى الجهود على مدار عدة سنوات لترقية ملعب البيسبول لفريق “نيويورك ميتس” كشريك في حلول الشاشات والتكنولوجيا.

كما شاركت الشركة في توفير حلول تقنية لـ “هوليوود بارك” في كاليفورنيا، حيث يقع ملعب “سوفي”، والذي يتم تطويره حاليا ليصبح منطقة ترفيهية وتجارية ضخمة.

وقد امتنعت “سامسونج” عن التعليق على هذه القضية.