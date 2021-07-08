لجنة أصحاب المقاهي بالإسكندرية ترحب بزيادة نسبة الإشغال لـ 70%

أشاد البعض بتوقيت هذا القرار قبيل موسم الصيف

رحب عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي في غرفة تجارة الإسكندرية بزيادة نسبة الإشغال لـ 70%، أمليين أن تعود حركة العمل إلى ما كانت عليه من قبل لتصل إلى 100% للبدء فى تقنين أوضاع العاملين فى القطاع ممن لا يحملون تراخيص حتى يتم محاسبتهم .

وأشار البعض إلى أنه خلال الفترة الماضية، بعض الأماكن غير المرخصة كانت تحقق حجم تشغيل أفضل من بعض الأماكن المرخصة من 30 عاما.

كما أشاد البعض بتوقيت هذا القرار قبيل موسم الصيف لأن امتحانات الثانوية العامة لم تنته والموسم الصيفى يبدأ بعد أنتهاء هذه الامتحانات، معربين عن أملهم فى ألا يتم التراجع عن تلك القرارات خلال فترة الأعياد القادمة وأن يتم تخفيض نسبة الإشغالات المسموح بها .

وفى البداية رحب عفت صلاح، سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، بقرار زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

وتمنى عفت صلاح، أن تعود حركة العمل إلى ماكانت عليه من قبل لتصل إلى 100% ، ثم بعد ذلك يتم البدء فى تقنين أوضاع العاملين فى القطاع ممن لا يحملون تراخيص حتى يتم محاسبتهم .

وأشار سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الفترة الماضية بعض الأماكن الغير مرخصة تحقق حجم تشغيل أفضل من بعض الأماكن المرخصة من 30 عاما .

ولفت إلى أنه يتم تحرير بلاغات لبعض الجهات المعنية وذلك للتصدى لتلك الأوضاع ولكن من دون جدوى ، حيث لا يتصدى أو يتعرض لهم أحد .

واعتبر أنه من المفترض أن تشهد الفترة القادمة عودة لبعض العمالة التى تم تسريحها خلال الفترة الماضية وأن تعاود الأماكن التى أغلقت الفتح مرة أخرى وذلك بعد زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%تم

وأشار سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن ذلك قد لا يتحقق نتيجة وجود بعض الأماكن التى تحملت حتى الأن نتائج ظروف التشغيل الصعبة .

ولفت صلاح إلى أن البعض يعانى من عدم وضوح التعليمات التى يتم تطبيقها فى بعض الأحيان وفقاً لبعض الأهواء الشخصية .

وأوضح سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن هناك أرتفاعات فى أسعار بعض الخامات ومنها أسعار البن، فى الوقت الذى لا تستطيع فيه بعض الأماكن زيادة الأسعار نتيجة المناطق اتى توجد بها .

وأضاف أن سعر البن زاد من نحو شهر ونصف مرتين وبلغت نسبة الزيادة نحو 20% ليصل سعر الكيلو إلى نحو 95 جنيها بدلاً من 80 جنيها والتكلفة ترتبط بطبيعة المنطقة الموجود بها.

وأشار عفت صلاح، إلى أن أكواب الأستخدام الواحد ” التيك واى ” سعرها مستقر ويتراوح سعر الالف كوب من 250- 270 جنيه وهو سعر معقول ، بعد أن كانت تصل إلى 300 أو 400 جنيه لللألف كوب ، لافتاً إلى أن البعض اشترى ماكينات لتصنيع تلك الاكواب وظهر منها معروض ومتاح بشكل كبير.

وأوضح سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك أماكن تقدم المشروبات فى اكواب زجاح لحين طلب الزبون أكواب أخرى .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل أيام ، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، ووافقت اللجنة في اجتماعها علي زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل، والوضع العالمي للوباء وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط ، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، التي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.

بدوره أكد رامي أبو علي عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، علي أن قرار زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، للعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50% هو قرار يحمس على العمل .

وأضاف أبو علي أن القرار يعطى أملاً فى أن تعود الحياة تدريجياً لما كانت عليه وأن يتم رفع نسب التشغيل إلى 100% فى الفترة القادمة بعد أن تم رفعها الأن إلى 70% .

وأعرب عضو مجلس أدرة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، عن أمله فى ألا يتم التراجع عن تلك القرارات خلال فترة الأعياد القادمة وأن يتم تخفيض نسبة الأشغالات المسموح بها .

ولفت أبو على إلى أن توقيت هذا القرار مناسب قبيل موسم الصيف لأن أمتحانات الثانوية العامة لم تنتهى والموسم الصيفى يبدأ بعد أنتهاء هذه الأمتحانات.

وأشار عضو مجلس أدرة لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى توقعه خلال الفترة الماضية أمكانية رفع نسبة التشغيل ، خاصة مع تراجع أعداد الأصابات ، لافتاً إلى وجود مرونة فى الوقت الراهن من بعض الجهات المسؤلة فى تطبيق القرارت الأحترازية .

واعتبر أبو على أن المقاهى التى أغلقت فى الفترة الماضية من الصعب أن تعاود الفتح إلا بعد السماح بعودة الشيشة بشكل رسمى ، لافتاً إلى وجود بعض الأماكن المخالفة التى تقوم بأتاحة الشيشة للعملاء بشكل غير قانونى ويخالف للضوابط والتعليمات المتبعة من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أن فى الظروف الطبيعية ومع السماح بالتشغيل بنصف الطاقة الفعلية كان التشغيل يصل إلى 20% من العملاء و25% من العمالة .

وأعتبر أنه بعد السماح بالتشغيل بنسبة 70% من الممكن أن تصل نسبة العملاء إلى نسب تتراوح من 40 – 50 %