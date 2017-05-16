لجنة أراضي الدولة: تنسيق كامل مع المحافظات لتنفيذ تكليفات السيسي

- تزويد الشرطة والدفاع بالملفات المطلوبة متضمنة الجهود السابقة للجنة الصاوي أحمد:أكد أحمد أيوب المتحدث الإعلامي باسم لجنة ٱسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تقوم بعمل تنسيق كامل مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لتنفيذ تكليفات الرئيس لٱزالة التعديات على أراضي الدولة.وأكد أ

– تزويد الشرطة والدفاع بالملفات المطلوبة متضمنة الجهود السابقة للجنة







الصاوي أحمد: أكد أحمد أيوب المتحدث الإعلامي باسم لجنة ٱسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تقوم بعمل تنسيق كامل مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لتنفيذ تكليفات الرئيس لٱزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأكد أيوب في تصريحات لقناةextranews أن اللجنة ستوفر لقوات الجيش والشرطة بكل المعلومات والبيانات التفصيلية لتنفيذ حملة الٱزالة المكبرة التي تتم حاليا وبتوجيهات من الرئيس السيسي حيث طلب من قوات ٱنفاذ القانون بتنفيذ وٱنهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة.

وأوضح أن اللجنة تدرس حاليا نحو١٧ألف طلب تقنين بمساحة ٢مليون فدان وسيتم تنفيذ تكليفات الرئيس فيها أيضا حيث سيسمح بتقنين المساحة المنزرعة فقط وسحب باقي الأرض لكل متقدم.

وتابع أيوب أن تصريحات الرئيس السيسي كانت للجميع ولكل المؤسسات والجهات في الدولة المسئولة عن هذا الموضوع.