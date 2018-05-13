لجنة أراضي الدولة: استرداد 1.8 مليون متر و7200 فدان فى 3 أيام

بدور إبراهيم :قالت اللجنة العليا للحفاظ على أراضى الدولة، الأحد إن حملتها التي انطلقت فى 27 محافظة بتنسيق كامل بين المحافظات و جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والشرطة استمرت في إنهاء ملف وضع اليد بشكل نهائى سواء بالتقنين للجادين أو الإزالة للحالات التى لا تتوافر لها شروط التق

بدور إبراهيم :

قالت اللجنة العليا للحفاظ على أراضى الدولة، الأحد إن حملتها التي انطلقت فى 27 محافظة بتنسيق كامل بين المحافظات و جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والشرطة استمرت في إنهاء ملف وضع اليد بشكل نهائى سواء بالتقنين للجادين أو الإزالة للحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين أو حالة رفض واضعوا اليد الإلتزام بسداد حق الدولة، وفق بيان

وشددت اللجنة على أن الحملة متواصلة فى كافة المحافظات لإزالة باقى التعديات وعدم السماح لمافيا الأراضى بأى نوع من الإلتفاف حول القانون أو ممارسة البلطجة على أراضى الدولة، فدولة القانون تسرى على الجميع وحق الشعب لا تهاون فيه

فى الوقت نفسه تواصل لجان التقنين بالمحافظات تلقى طلبات التقنين للجادين حيث تلقت المحافظات أكثر من 150 ألف طلب تقنين مبدئى تم تسجيل نحو 78 الف طلب منها على المنظومة الإلكترونية لجنة استرداد أراضى الدولة و سدد منها رسوم الفحص والمعاينة أكثر من 69 الفا

وكما أكدت تقارير المتابعات اليومية مع المحافظات إنهاء لجان المعاينة والتثمين لعدد كبير من الطلبات التى سيتم إصدار عقود تمليك لها خلال الأسابيع القادمة بعد إنهاء إجراءات سداد حق الدولة

فى السياق ذاته، أكدت اللجنة على التزامها بيوم 14 يونيو القادم كموعد نهائى لتلقى طلبات التقنين، لتبدأ بعده مباشرة موجة جديدة من الإزالة لأى حالات لم تتقدم بشأنها طلبات تقنين ولن يكون مسموحا بتلقى طلبات تقنين بعد هذا الموعد.

