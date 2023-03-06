لجمع نصف مليار دولار.. «جي42» بأبوظبي تعتزم طرح وحدتها بريسايت

تخطط مجموعة جي42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي لإجراء طرح عام أولي حجمه 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) لوحدتها بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب وكالة رويترز.

وتعتزم بريسايت حسبما أُعلن طرح 1.36 مليار سهم جديد، تمثل 32% من الشركة قبل الطرح، بسعر 1.34 درهم للسهم الواحد في عملية لزيادة لرأس المال.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 13 مارس وتنتهي في 17 مارس.

وجي42 هي جزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها رئيسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات الذي يتولى التعامل مع الملفات الشائكة للسياسة الخارجية لشقيقه الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتتضمن أعمال الشيخ طحنون الشركة العالمية القابضة التي تدخل الاكتتاب العام كمستثمر أساسي، وصندوق الثروة السيادي القابضة إيه.دي.كيو.