لجذب 10 مليارات دولار استثمارات.. ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل الإمداد

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية، مستهدفا جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار) من “الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية” إلى المملكة خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، بحسب وكالة رويترز.

وستشمل المبادرة تخصيص ميزانية حوافز تقدر بنحو 10 مليارات ريال سعودي في شكل حوافز مالية وغير مالية لمستثمري سلاسل التوريد.

يشار إلى أن الاستثمارات السعودية الخارجية تزايدت في السنوات الست الماضية ، إذ بات صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك أسهما في شركات عالمية أبرزها أمازون و جوجل وفيزا ومايكروسوفت وديزني ونينتندو وأوبر وباي بال وزوم.

ولا يتوقف الأمر على هذه الشركات، بل تشمل الاستمارات السعودية مجال الرياضة العالمية إذ أعلن صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن استكمال الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي ، فضلا عن دعم الصندوق لبطولة “لايف جولف”.

كذلك ضخ الصندوق السيادي السعودي مليارات الدولارات في أسهم شركات أمريكية أخرى مثل “بلاك روك” الذي تعد أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول.

وبرز اسم الصندوق السيادي كمرشح أول لشراء حصة أقلية في امتياز “ستاربكس” بالشرق الأوسط التابع لمجموعة “الشايع” الكويتية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

ويعني هذا أن الأموال التي تنفق على كل هذه السلع سوف تصب في صالح تعزيز الاستثمارات السعودية.