لجذب المستثمرين.. «عامر جروب» يوافق على تقسيم الشركة والتوسع في النشاط السياحي

تهدف خطة إعادة هيكلة شركة عامر جروب والتي اقترحها مجلس الإدارة في اجتماعه أمس الإثنين إلى إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة الشركة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم وتطبيق الاستراتيجية الجديدة للشركة التي تطبقها تماشيا مع الرؤية المستقبلية للدولة المصرية في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع ومن منطلق إستراتيجية الشركة في المشاركة الدائمة لدعم الإقتصاد الوطني وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة قاعدة الملكية تدعيماً لسوق المال، خاصة وأن عامر جروب تعد واحدة من أكبر الشركات ذات النشاط المتعدد في مصر.

ومن هذا المنطلق اقترح مجلس الإدارة تقسيم الشركة إلى شركة قاسمة متخصصة في التطوير العقاري، و شركة منقسمة متخصصة في النشاط الفندقي والسياحي في إطار سعي الشركة لمواصلة الريادة التي بدأتها وتماشيا مع الفكر الجديد الذي تنتهجه، والذي يتطابق مع رؤية الدولة المستقبلية 2052، وأيضا للحفاظ على الريادة وزيادة قدرة الشركة في منافسة الشركات العقارية الكبرى والتركيز في كل قطاع على حدة.

وقال الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب إن الشركة قامت بعمل دراسة متكاملة تهدف إلى إجراء إعادة هيكلة واسعة، وتقسيم أنشطتها، وذلك لترتيب مسؤوليات الأنشطة المختلفة، بحيث يكون كل قطاع مسؤولاً بصورة مباشرة ورئيسية عن تطوير خدماته ورفع كفاءتها على مستوى خدمات العملاء للدخول في منافسة قوية مع كافة الشركات التي تعمل في نفس المجال، وللفصل بين الأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري والأنشطة الأخرى وأهمها الفندقية والسياحية، لدعم إدارة هذه الأنشطة بعد الإنقسام من خلال دعم إدارة كل نشاط بإدارة متميزة ومتخصصة في كل نشاط بعد الانقسام.

وأكد أن الهدف الرئيسي من فصل نشاط الفندقة والسياحة هو تطوير هذا القطاع وجذب المستثمرين ذوي الاهتمام به، وإعادة هيكلة إدارة النشاط السياحي والفندقي بدعمه بإدارة متخصصة في ذلك المجال وتوسيع قاعدة الملكية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من خلال زيادة حجم التداول وفقاً لرغبة المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد راغبي الاستثمار في هذا النشاط. والتوسع في النشاط الفندقي والسياحي بزيادة مشروعات الشركة في هذا المجال بعد الانقسام.

ومن منطلق الاستراتيجية السابقة للشركة التي طبقتها عام 2015 وتنفيذ الانقسام السابق قد شجع إدارة الشركة للإقدام بعملية اقتراح الانقسام الحالية وذلك لزيادة فرص مساهمي الشركة من الاستفادة من التوسعات التي قامت بها الشركة في الفترة السابقة من خلال الاستثمار في مشروعات جديدة مختلفة.

واستكمل الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب أن المقترح مقدم لاستطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في الإجراءات يعتمد في الأساس على أن يكون مشروع التقسيم المقترح بالقيمة الدفترية دون المساس بحقوق المساهمين الحاليين وأن قرار الانقسام النهائي مرهون باستكمال الإجراءات القانونية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافاة الشركة بموافقة الهيئة مع استطلاع الرأي.

وتأتي الخطوة في إطار خطة عامر جروب التوسعية الموضوعة من قبل الإدارة والتي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة خلال السنوات المقبلة في عدد من المواقع المتميزة استغلالا لمحفظة الشركة من الأراضي وتماشيا مع توجهات الدولة في تحقيق تنمية عمرانية وتوسعات مخططة من أجل زيادة الرقعة العمرانية فى مصر.