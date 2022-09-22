لجذب الفتيات.. ضبط شخص انتحل صفة ضابط عبر «تيك توك»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص انتحل صفة ضابط على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ونشر مشاركات ومقاطع فيديو تحت ذات الزعم متضمنة صورة كارنيه شرطة، وحيازته لسلاح ناري “طبنجة”.

وأمكن تحديد الشخص المشار إليه، وضبطه وتبين اضطلاعه بتزوير كارنيه ضابط الشرطة، وكذا صورة شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية باستخدام برنامج “فوتوشوب”.

واتضح أنه اشترى الطبنجة المشار إليها من أحد المحال لبيع أدوات الصيد، وكذا قيد حديدي من أحد مواقع التسوق الإلكتروني، ونشرها على موقع التواصل الإجتماعى “تيك توك” وذلك بغرض جذب الفتيات والتواصل معهن.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.