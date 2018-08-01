لجان لمتابعة تنفيذ معايير «الجلوبال جاب» على المحاصيل الصيفية

المال - خاصبدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاعات الخدمات الزراعية، ومكافحة الآفات، وإنتاج التقاوى‏، والمحاصيل البستانية، ومديريات الزراعة، حملاتها المرورية على جميع الزراعات والمحاصيل الصيفية، للتأكد من تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب».يأتى ذلك تنفيذا لق



المال – خاص

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاعات الخدمات الزراعية، ومكافحة الآفات، وإنتاج التقاوى‏، والمحاصيل البستانية، ومديريات الزراعة، حملاتها المرورية على جميع الزراعات والمحاصيل الصيفية، للتأكد من تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب».

يأتى ذلك تنفيذا لقرار وزير الزراعة، بضبط منظومة التصدير الخاصة بالحاصلات الزراعية، ومحاصيل الفاكهة المختلفة، وتحديدا العنب والمانجو والتين.

وأكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة أن هذه اللجان تتنقل على كل المزارع، للوقوف على مدى تنفيذها لمعايير الزراعة العالمية «الجلوبال جاب»، فضلا عن التأكد من معدلات ونوعيات استخدام المبيدات المستخدمة لمكافحة الآفات لتلك المحاصيل، طبقا للقرار الوزارى المشترك رقم 670 لسنة 2016 بين وزيرى الزراعة والتجارة.

وأعلنت وزارة الزراعة عن تطبيق حزمة إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الصادرات الزراعية، لمختلف دول العالم، من ضمنها تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على الصادرات «الجلوبال جاب» والتى تضم معايير تضمن ضبط استخدام المبيدات والأسمدة، مما يسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى أكبر عدد من الدول الأجنبية دون أى مشكلات.

وأوضح «الشناوى» أن هذه الجهود يتم تنفيذها ضمن خطة «الوزارة» لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج والتصدير، ولحل مشكلات جميع المزراعين التى تواجههم بمحافظات الجمهورية.

وقد كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأصناف من بداية الموسم التصديرى فى يناير الماضى وحتى 20 من الشهر الحالى إلى 3.5 مليون طن.

وأوضح أن صادرات الخضراوات والفاكهة خلال تلك الفترة بلغ 2 مليون و493 ألفا و542 طنا، واحتلت صادرات الموالح المرتبة الأولى بمليون و416 ألفاو36 طنا، تلاها البطاطس بنحو 743 ألفا و920 طنا، والبصل الطازج بنحو 210 آلاف و372 طنا.

وكشف الدكتور محمد يوسف، مدير إدارة المديريات فى وزارة الزراعة، أن اللجان المشكلة تكثف مرورها حاليا على جميع المحاصيل الزراعية لحل جميع المشكلات التى تواجه المزارعين، بالتعاون مع الوزارة، بما يضمن تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات، وتوفير التقاوى.

وأشار إلى أن هناك لجانا تواصل حملاتها على زراعات محصول القطن أيضا لمكافحة الآفات، خاصة بعد ارتفاع المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج لمساحة 335 ألف فدان، بدلا من 220ألف فدان الموسم الماضى.

وأشار إلى أن القطن المصرى بدأ استعادة عرشه مجددا وظهر ذلك واضحا فى حجم مبيعات الموسم الماضى التى تجاوزت %90 من حجم إنتاج الموسم البالغ 1.4 مليون قنطار تمت زراعته على 220 ألف فدان.

وأكد أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج لمكافحة آفة القطن لجميع المساحات المنزرعة، وتم البد فى المرحلة الثانية من مكافحة الآفات لدودة القطن اللوزية، ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج.