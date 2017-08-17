لجان للتفتيش المفاجئ علي سفن و عبارات الحجاج

قرر اللواء بحرى، خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، تشكيل لجان فنية مفاجئة من المهندسين والفنيين الأكفاء للوقوف على الحالة الفنية للسفن التى تقوم بنقل الحجاح والعائدين من الإجازات المتواجدة بميناءى سفاجا ونوبيع.

يأتى تشكيل هذه اللجان على غرار ماتم العام السابق للمرور على السفن والعبارات العاملة فى نقل الركاب، للتأكد من صلاحية الحالة الفنية لها .

كما ستقوم اللجان بعمل مراجعة منظومة إدارة السلامة بالشركات المشغلة لتلك السفن والعبارات، وذلك وفقا لأحكام المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM Code) ، والتفتيش على معدات إنقاذ الأرواح وأيضا معدات إطفاء الحرائق.

و ستكون لتلك اللجان المفاجئة سلطة توقيف السفينة أو العبارة – حال وجود ملاحظات ، وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن البحريين حفاظا على الأرواح والممتلكات ، وتستمر أعمال اللجنة لحين التأكد من سلامة الحالة الفنية لجميع السفن العاملة في نقل الحجاج والركاب .

و جاء تشكيل تلك اللجان حرصا على سلامة الحجاج ، ومع بداية موسم الحج وعودة الإجازات إلي المملكة السعودية، لضمان تأمين سلامة السفن ، وانطلاقا من المسئولية التى تقع علي عاتق الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نحو تأمين الركاب والسفن والقيام بتنفيذ اشتراطات السلامة البحرية تطبيقا لجميع المعاهدات والبروتوكولات الدولية .

