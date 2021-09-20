لجان فى المحافظات الحدودية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين

دفعت القوات المسلحة بلجان تجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم وذلك…

دفعت القوات المسلحة بلجان تجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان ” منطقة حلايب وشلاتين ” لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم وذلك طبقاً للتوقيتات التالية :-

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18-23 /9 2021 .محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18-27 /9 2021 .محافظة أسوان ” منطقة حلايب وشلاتين ” خلال الفترة من 19 – 23/9 2021 .