لجان فى المحافظات الحدودية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين

دفعت القوات المسلحة بلجان تجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان ” منطقة حلايب وشلاتين ” لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم وذلك طبقاً للتوقيتات التالية :-
محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18-23 /9 2021 .محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18-27 /9 2021 .محافظة أسوان ” منطقة حلايب وشلاتين ” خلال الفترة من 19 – 23/9 2021 .
تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورداً على كافة الإستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين .