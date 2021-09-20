سيـــاســة

لجان فى المحافظات الحدودية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين

دفعت القوات المسلحة بلجان تجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح  وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم وذلك…

أحمد اللاهوني 3:13 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 3:13 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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دفعت القوات المسلحة بلجان تجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح  وأسوان ” منطقة حلايب وشلاتين ” لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم وذلك طبقاً للتوقيتات التالية :-

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18-23 /9  2021 .محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18-27 /9 2021 .محافظة أسوان ” منطقة حلايب وشلاتين ” خلال الفترة من 19 – 23/9 2021 .

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تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورداً على كافة الإستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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