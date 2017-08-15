لجان عسكرية لتسوية المواقف التجنيدية بالمحافظات النائية

بدور إبراهيم:



فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم الدعم لأبناء الوطن، من خلال التيسيرات والخدمات التجنيدية التى تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة، والتى تتمثل فى دفع لجان عسكرية مشتركة لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين بالمحافظات والمناطق النائية، من أبناء شمال و جنوب سيناء و مرسى مطروح وحلايب وشلاتين و أبو رماد ووادى العلاقى ، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم بدون مقابل مادي .



وتقوم اللجان المشتركة بإصدار شهادات المعاملة التجنيدية المختلفة، إعفاء نهائي ، مؤقت ، استثناء ، تحت الطلب ، لم يصبه الدور و تسليمها للشبان في أسرع وقت، و إصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين في داخل الجمهورية، من خلال مكاتب الاتصال التابعة لإدارة التجنيد و التعبئة و المتواجدة بالجامعات ، استخراج تصاريح و أذون السفر للخارج للشبان الحاصلين علي إعفاء مؤقت ، استثناء مؤقت ، تحت الطلب و لمن أدي الخدمة العسكرية و لايزال في خدمة الاحتياط . كما يتم استخراج أذون السفر للطلبة الدارسين داخل الجمهورية أثناء إجازات نصف العام و نهاية العام الدراسي، عدا طلبة السنوات النهائية لا يتم استخراج إذن سفر لهم بعد نهاية إجازة نصف العام .



وتم تطوير مجمع خدمة المواطنين بالإدارة و مناطق التجنيد، ليقوم بإنهاء جميع المعاملات التجنيدية في أسرع وقت، تنفيذ مؤتمرات صحفية تجنيدية /تطوع للإعلان عن قبول دفعات من المجندين قبل كل مرحلة تجنيدية، و كذا قبل كل دفعة تطوع .



كما تم تصميم و نشر موقع لإدارة التجنيد و التعبئة علي شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، يوضح الخدمات و التيسيرات التي تهم الشباب المقبل علي التجنيد من جميع الفئات، و كذا الخدمات التجنيدية المقدمة للمواطنين داخل و خارج أرض الوطن و ذلك علي العنوان التالي

(http:/tagned.afmic.gov.eg ) وكذلك تصميم موقع للبريد الإلكتروني لإدارة التجنيد و التعبئة علي الإنترنت، و ذلك للرد علي جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين داخل و خارج أرض الوطن علي العنوان التالي (tageed @mod.gov.eg)