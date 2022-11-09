لجان رقابة مرسى مطروح تتابع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات وتوافر السلع بالمجمعات

واصلت لجان الرقابة بمركز ومدينة مرسى مطروح حملاتها على فروع المجمعات الاستهلاكية بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من غلاء الأسعار وجشع التجار، ومتابعة مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات، تنفيذا لقرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رقم ٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للمحافظين بالرقابة على المنشآت الحكومية بنطاق المدينة .



وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة المكبرة قامت بالمرور على 3 مجمعات استهلاكية بشارع الجلاء وعلم الروم وتبين توافر كافة السلع الاساسية بالاسعار المقررة ، وتم التأكد من صلاحية المنتجات وتوافر المواد الغذائية بكميات ، وكانت أبرز الملاحظات وهي مراجعة الأمن الصناعي وزيادة طفايات الحريق بالمجمعات ورفع مستوي النظافة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة محمد مصطفى نائب رئيس المدينة وعضوية مدير التفتيش المالي والإداري ومدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والعلاقات العامة ومركز المعلومات بمجلس المدينة ، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح استمعت للمواطنين المترددين علي المجمعات الاستهلاكية لرصد الملاحظات، وكان من أهمها زيادة أنواع السلع وزيادة المجمعات، مؤكدين توافر السلع التموينية الأساسية بالأسعار المقررة .



وأكد جاب الله استمرار الحملات المكبرة، بتكثيف المرور الميداني مع خلال اللجان المشكلة برئاسة مجلس المدينة بالإدارات الرقابية مع الجهات المعنية، لضبط الأسعار ورصد محتكري السلع الغذائية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفي نفس السياق طبقا لقرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قامت لجنة مجلس المدينة بالمرور علي مستشفيات الأطفال التخصصي والنساء والولادة ومطروح العام للاستماع للمرضي المترددين على المستشفيات لمعرفة مدى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمرور علي الاقسام بتلك المستشفيات ورفع تقرير حول نتائج أعمال اللجنة لعرضها علي السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .