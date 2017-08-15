لجان تفتيشية لضبط تجاوزات الأسعار على شواطئ مطروح

معتز محمود تسعى محافظة مطروح المحافظة عبر لجان التفتيش المُشكلة للمرور على الشواطئ من ضبط التجاوزات والمخالفات والتلاعب فى أسعار الخدمات المقدمة للزائرين والمصطافين ومرتادى الشواطئ والمقررة من قبل مجلس مدينة مطروح هذا العام. وقررت المحافظة لتشكيل لجان للتفتيش على الالتزام بالأسعار وذلك لضمان تقدي



معتز محمود

تسعى محافظة مطروح المحافظة عبر لجان التفتيش المُشكلة للمرور على الشواطئ من ضبط التجاوزات والمخالفات والتلاعب فى أسعار الخدمات المقدمة للزائرين والمصطافين ومرتادى الشواطئ والمقررة من قبل مجلس مدينة مطروح هذا العام.

وقررت المحافظة لتشكيل لجان للتفتيش على الالتزام بالأسعار وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لمصطافي وزائري المحافظة خلال موسم الصيف الجارى .

وتسعى المحافظة عبر لجان التفتيش المُشكلة للمرور على الشواطئ من ضبط التجاوزات والمخالفات والتلاعب فى أسعار الخدمات المقدمة للزائرين والمصطافين ومرتادى الشواطئ والمقررة من قبل مجلس مدينة مرسي مطروح هذا العام.

وتتم جولات على بعض الشواطئ بالمحافظة بشكل مفاجئ من حين الي آخر للتأكد من الالتزام من الأسعار المقررة ويتم علي الفور إلغاء رخص الشماسي التي تستغل المصطافين وأهالي المحافظة برفع أسعار الشماسي، حفاظا علي شكل المحافظة سياحيا .

وأكد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن لجان التفتيش مستمرة في مراقبة الشواطئ طوال فترة الصيف للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة من قبل مجلس مدينة مرسي مطروح، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لمصطافي وزائري المحافظة خلال موسم الصيف .

كما يقوم محافظ مطروح برفقة مسئولين بعدد من الجولات المفاجئة لبعض الشواطئ على فترات زمنية للتعرف من مصطافي وزائري المحافظة عن مدى الالتزام بالأسعار المقررة.

ويؤكد المحافظ خلال بعض الجولات، ضرورة الإبلاغ فورا عن المخالفات فى الأسعار عن المقرر باللافتات المنتشرة بالشواطئ .

وحدد مجلس مدينة مرسي مطروح الأسعار المقررة للخدمات بالشواطئ هذا العام والتى يجب الالتزام بها وهي 4 كراسي وشمسية بمبلغ 40 جنيهًا .

وفاجأ أبوزيد منذ أيام مصطافي وزائري وأهالي المحافظة بشاطئ الغرام للتعرف من المصطافين عن اسعار الشماسي والتأكد بنفسه من تطبيق الأسعار المقررة.

ووجه المحافظ لرئيس المدينة بمتابعة ومراقبة العاملين بالشاطئ بالتنسيق مع شرطة المرافق بالتواجد المستمر بالشواطئ للقضاء علي ظاهرة زيادة الأسعار وضبط المخالفين .

وكان اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح العام الماضى قرر تشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة والأجهزة الأمنية المعنية بالمرور علي شواطئ مدينة مرسي مطروح للتأكد من مدي التزام أصحاب الرخص بالأسعار المقررة.