لجان الشيوخ تناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور حسين خضير بحضور النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان، بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)، وحضور ممثلي الحكومة.

وعرض النائب الدكتور محيي حافظ(مقدم الدراسة)، عضو مجلس الشيوخ رؤية لجنة الصحة والسكان عن الدراسة المقدمة بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وأشار أن اللجنة تؤكد من خلال رؤيتها على الأهداف التي وردت في الدراسة لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأوضح النائب محي حافظ أن هناك بعض المتطلبات من وزارة الخارجية وهى تعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول الى 5 مليارات دولار حتى عام 2030 ومن أهمها وضع برامج الدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وإقامة مصانع الدواء خارج مصر وكذلك دخول مصر فى التحالفات الدوائية الجديد مثل الوكالة الأفريقية للدواء(AMA) والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA)، إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الأفريقية والآسيوية المراد التصدير اليها لاسيما المناقصات الحكومية، تشجيع وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات بتصدير الدواء لإفريقيا وآسيا من مصانعها الموجودة فى مصر.

وتبنى غرفة صناعة الدواء ما يخص إنتاج ميثاق شرف تلتزم به كل الشركات المحلية الكبيرة ومتعددة الجنسيات وعدم الوقوع فى اى ممارسات احتكارية من شأنها إضعاف قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار فى أداء مهامها وتعظيم مواردها لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير وذلك من خلال غرفة صناعة الدواء والأطراف الأخرى المرتبطة.

وطالب النائب محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ تقديم الدعم الكامل من وزارتي التجارة والصناعة، والخارجية لدعم وتحريك ملف الدواء المصري لأنه مستوفى كافة الموافقات، وأيضا التعاون مع اللجنة ولجنتي الشؤون الخارجية، والعربية بشأن إنهاء إجراءات الوكالتين (العربية – وعد، الكوميسا)، والمساعدة في استكمال ما بدأناه للانتهاء سريعاً من موضوع إجراءات تكتل الوكالتين (وعد ، الكوميسا).

ومن جانبه قال السفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، أن الاستراتيجية تتوافق مع رؤية مصر وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو مستقبل أفضل، مؤكدا أن وزارة الخارجية تقوم بالتعاون المتبادل بشكل عملي مع كافة الجهات المعنية، وخاصة في قطاع الدواء.

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، أن وزارة الخارجية تحرص على عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية بالدواء وتقوم بدراسة الوضع بشكل عملي لاستكمال الصورة على أرض الواقع وترى وزارة الخارجية أن القطاع الخاص هو قاطرة التعامل مع دول العالم الخارجي وخاصة الدول الأفريقية.

واقترح أعضاء اللجنة، أن يتم توجيه ودعم الشباب المُتجه للتصدير وتشجيعهم من خلال حضورهم ندوات ومؤتمرات تثقيفية لحسهم على أهمية تصدير الدواء في الدول الأفريقية، وكذا تشجيع الشباب على العمل في الدول الأفريقية، وأن تشجع وزارة الخارجية فكرة الإقامة الدائمة بهذا السوق الواعد مع توفير الحماية اللازمة لهم.

وعقب السفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، بأن كل ما يحتاج الدخول إلى حيز التنفيذ ليس فقط بالأطر التنظيمية، خاصة وأن هناك مذكرات تفاهم سبق توقيعها بشأن الاعتراف المتبادل بتسجيل الدواء بين الدول ولكنها لم تُنفذ، وأنه بالفعل تمتلك مصر مراكز قوة داخل بعض الدول الأفريقية(مثل المستشفى القبطي بزامبيا التي تعد من أفضل المستشفيات هناك) يمكن من خلالها الدفع بالدواء المصري.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور جمال الليثي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية أن غرفة صناعة الدواء تعمل على ثلاث محاور هي السوق المحلى والتصدير والتعميق، مشيراً إلى أن السوق المحلي متماسك ويغطي حوالي 93% من الاحتياجات المحلية، ولكن يواجه هذا القطاع مشكلات رئيسية كعملية تسجيل الأدوية والتي تتطلب تكاليف مادية مرتفعة وتستغرق وقت طويل.

وطالب الليثي بوجود نظام تسجيل موحد ومرن، كذلك وجود مشكلات تتعلق بعدم مرونة نظام تسعير المستحضرات الدوائية التي لا تعكس القيمة الحقيقية لتكاليف الإنتاج والتسويق، التي قد تتسبب في خروج العديد من الشركات المنتجة من السوق.

وفي السياق ذاته طالبت الدكتورة دعاء بدر الدين (مدير عام المشروعات الدوائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية)، بضم التوصيات التي خلصت إليها هيئة الشراء الموحد باللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لرصد ومتابعة كافة المشكلات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، نظراً لرصدها معظم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة بصورة موضوعية والحلول المقترحة لحلها.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة المشتركة بأن يتم الاستعانة بكل ما طرح من أفكار واقتراحات، مع انتظار ردود مكتوبة من وزارة الخارجية وغرفة صناعة الأدوية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة حول مضمون هذه الاستراتيجية وأي اقتراحات ترى هذه الجهات إضافتها عند إعداد تقرير اللجنة.