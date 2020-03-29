لجان البرلمان تتواصل مع الحكومة لمتابعة تداعيات «كورونا»

أعلن البرلمان تواصل لجانه النوعية مع مؤسسات الدولة المختلفة لمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد ، مرحبين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بشأن تداعيات هذا الفيروس القاتل.

وأكد النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، ان النواب يعملون علي متابعة ومراقبة أداء الحكومات سواء المحلية أو المركزية فى الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة أيا كان نوعها.

واضاف في تصريحات له اليوم ، ان الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ، جعلت عمل المؤسسات يختلف عن الأنماط التقليدية فى ممارسة مهامهم الدستورية، وهو ما أنطبق على دور أعضاء مجلس النواب .

اللجنة المحلية تتواصل مع المحافظين لبحث الأوضاغ

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على تواصله المباشر مع وزير التنمية المحلية ومعظم المحافظين للاستفسار والتباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة أو الشكاوى والاقتراحات المرسلة، وهو الأمر الذي يحقق فى النهاية التكامل والتجاوب بشكل فعال من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات السلبية على المجتمع المصري، والذي تبذل من أجله الدولة المصرية العديد من الإجراءات النموذجية التى تستهدف صحة الأنسان والحفاظ عليها.

واشار إلي ان جميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، المرتبطة بالأزمة مثل الصحة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والتضامن، والشئون الاقتصادية، والزراعة والنقل والمواصلات، والثقافة والإعلام، والصناعة القوى العاملة، يتابعون ويتواصلون هاتفيا أو خلال لقاءات محدودة مع الوزراء المختصين بشكل دورى لاستجلاء جميع التفاصيل والإجراءات.

وشدد على أن الجميع فى الداخل والخارج يدرك الحقيقة الكاملة فى أن الحكومة فى هذه الأزمة حتى هذه اللحظة تقوم بمجهود رشيد فى التعامل مع المعطيات على جميع المستويات، مع وجود عدد من الملاحظات والنصائح والتوصيات التى يكونها النواب عن مثل هذه الخطوات والجهود المبذولة والتى تستهدف التكامل والأفضلية فى المقام الأول والأخير.

تعليم البرلمان تنتظر عودة الجلسات العامة

واكد النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان تواصله الدائم مع الوزير بشأن التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا ،علي قطاع التعليم بمراحله المختلفة.

واضاف ان لجنة التعليم في البرلمان ستناقش العديد من الملفات بمجرد عودة المجلس للانعقاد ابريل المقبل ، لافتا الي ان ازمة المصروفات الدراسية الخاصة بالمدارس عن الترم الثاني من الامور التي ستناقشها اللجنة علي رأس اولويتها عقب انتهاء ازمة كورونا.

مشروعات البرلمان تبحث تداعيات فيروس كورونا

واعلن النائب محمذ كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التواصل والتنسيق مع وزيرة الصناعة و رئيس جهاز تنمية المشروعات، لبحث تداعيات فيروس كورونا على مشروعات الشباب .



واضاف ان اللجنة رفعت توصيتها للحكومة بشأن بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمدة ستة أشهر