لتيسير تقديم الخدمات .. محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، اليوم الأحد ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، للوقوف على تيسير تقديم الخدمات والرد على شكاوى ومطالب المواطنين، بالإضافة إلى المتابعة والتشديد على انتظام وتيسير توزيع كرتونة مواد غذائية على غير القادرين خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات المجتمعية والشركات المساهمة فى توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.

كما وجه محافظ مطروح بتوفير فرصة عمل من خلال مديرية القوى العاملة لأحد المواطنين، وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لتوفير معاش لإحدى السيدات نظرا لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ويأتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح فى متابعة تيسير الخدمات للمواطنين.

وفى سياق متصل، التقى المحافظ يوم الجمعة مع جمعية الأمل للصم وضعاف السمع بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ومديرى المديريات والادارات المعنية ومحمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث رحب محافظ مطروح بأعضاء الجمعية، المشهرة برقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٧، مؤكدا على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية بهم والحرص على مشاركتهم والاستفادة من طاقاتهم واستمع المحافظ لمطالب واحتياجات اعضاء الجمعية التى ترجمت بلغة الاشارة من خلال محمد البيلي.

وقرر محافظ مطروح الموافقة على تخصيص مقر لإدارة الجمعية بالتنسيق مع مديرية اوقاف مطروح، ليكون بجوار المدرسة الفكرية لضعاف السمع بالكيلو ٤ بمرسي مطروح، وكذلك الموافقة على ترجمة خطبة الجمعة بلغة الاشارة بمسجد التنعيم، والتنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير مزيد من فرص العمل لهم، مع تشغيل نسبة ٥% ضمن فرص التشغيل بالوظائف التى يعلن عنها ،مشيرا الى انه جارى الإعداد لدخول مطروح المرحلة القادمة في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ليسع مزيد من ابناء المحافظة الغير مدرجين وتأكيد المحافظة على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية الطبية وتيسير الإجراءات لهم.

وأشار شعيب إلى أنه يتم تشغيل وحدة رسم السمع بمستشفى مطروح العام يوم خميس من كل أسبوع ،مع تقديم وحصر الطلبات من خلال الجمعية واعتماد نتيجة الكشوفات.

كما وافق على توجيه زيارة لضعاف السمع الى المنطقة الغربية العسكرية لمزيد من التثقيف والوعى الوطنى لهذه الفئة وذلك بالتنسيق مع قيادة المنطقة.

كما وافق محافظ مطروح على تكرار برنامج تدريب لغة الإشارة لتحقيق مزيد من الاستفادة خاصة للموظفين بالمصالح الحكومية المتعاملين مع المواطنين الصم وضعاف السمع والتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة، كما بحث محافظ مطروح عدد من المطالب والاحتياجات الخاصة بعدد من أعضاء الجمعية، موجها لجميع الجهات المعنية بدراستها والتيسير عليهم، مع ضرورة توافر قاعدة بيانات عن جميع الصم وضعاف السمع بالمحافظة لإمكانية توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.