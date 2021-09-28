لتوفير منظومة ذكية لمشروعاتها.. «تطوير مصر» توقع اتفاقية مع «هواوي تكنولوجيز»



وقعت شركة تطوير مصر العقارية الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع هواوي تكنولوجيز مصر لحلول الاتصالات بهدف تقديم حلول مستدامة وذكية في جميع مشروعات شركة تطوير مصر بهدف تحسين جودة حياة العملاء.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة “هواوي تكنولوجيز مصر” بتوفير حلول المدن المستدامة والذكية لتمكن تطوير مصر من الاستفادة من شبكات هواوي الذكية التي تعتمد على إنترنت الأشياء (IoT) في جميع مشروعاتها.

أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر: هدفنا بناء مجتمعات مستدامة ذكية سعيدة



قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، “منذ تأسيس شركة تطوير مصر كان هدفنا ورؤيتنا الأساسية بناء مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة”.

وأضاف: “اليوم يمثل خطوة أساسية لتحقيق هذه الرؤية في عصر تحول فيه المدن الذكية من رفاهية إلى ضرورة”.

وتابع: “نهدف دائماً في تطوير مصر لإمداد عملائنا بقيمة مضافة ومختلفة عن باقي السوق ولذلك نتأكد دائماً من الشراكة مع الأفضل في مجالاتهم، واليوم، أخذنا معني المدن الذكية والمستدامة علي محمل الجد وركزنا علي كل التفاصيل بدءًا من البنية التحتية وحتى البرامج والتقنيات المختلفة التي تضمن أن جميع مشاريعنا مستدامة وذكية تمامًا بكل الطرق الممكنة”.



وأضاف “شلبي “رغم ارتفاع تكلفة الاستثمار في البنية التحتية للمدن المستدامة والذكية في مراحلها الأولي، والتي بلغت حتى الآن نحو 4.5 مليار جنيه بمشروعات تطوير مصر، إلا أنها تسهم في توفير حوالي 30% من تكلفة الصيانة والتشغيل، وتزيد من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تقرب من 50% علاوة على الحد من التلوث، وإمداد عملائنا بأسلوب حياة أكثر راحة ومتعة.”

هواوي: تمكنا من تشييد أكثر من 160 مدينة ذكية في أكثر من 100 دولة ومنطقة

ومن جانبه، صرح مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا، “تعد هواوي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمتلك خبرات كبيرة في تشييد المدن الذكية وتأسيس البنية التحتية، حيث تمكنت من تشييد أكثر من 160 مدينة ذكية في أكثر من 100 دولة ومنطقة.”



وأضاف لي: “تفخر هواوي بأن تكون شريكًا استراتيجيا لـ “تطوير مصر” ودعمها بأحدث الحلول والتقنيات للوصول لأعلى معايير الجودة والرفاهية المعيشية بالمدن الذكية، من خلال منصة متصلة توفر أحدث التقنيات المتطورة للمدن الذكية والمستدامة بشكل متكامل. يأتي ذلك تماشياً مع مساعينا في السوق المحلية نحو استخدام حلول مبتكرة ورائدة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في إنشاء مدن ذكية للمستقبل.”



وأشار إلى “امتلاك شركة هواوي تكنولوجيز أحدث التقنيات التكنولوجية والمنتجات الرقمية التي تسهم في تطبيق مفهوم المدن المستدامة والذكية، سيوفر نظاما متصلاُ بالكامل، بداية من تطبيقات أجهزة الاستشعار، برامج تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة انتهاءً بالبنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات مما يسمح لتطوير مصر بالوصول إلى التحليلات القائمة على البيانات التي ستدعم في تقييم سلوكيات العملاء.



ووفق بيان الشركة، ستصبح تطوير مصر من أوائل الشركات العقارية المصرية التي تنشئ نظام تحكم مركزي ذكي يربط جميع مشروعاتها ويتيح لعملائها جميع أنظمة وخدمات التحكم عن بعد، سواء في تشغيل وحداتهم أو فيما يخص خدمات الكهرباء والمياه من قراءات دقيقة للاستهلاك وسداد الفواتير الكترونياً من أي مكان من خلال تطبيق ذكي على هواتفهم المحمولة.