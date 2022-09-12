لتوفير مزيد من الخدمات.. محافظ مطروح يعقد اللقاء الدوري الثاني عشر لخدمة المواطنين

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، اللقاء الدوري الثاني عشر لخدمة المواطنين، فى إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ١٦ أغسطس وحتى ١٢ سبتمبر الجاري، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علا ج مع تكفل نفقات علاج لعدد 18 حالة بمستشفيات خارج المحافظة، بإجمالي بمبلغ ٦٠.٣ ألف جنيه، استفاد منها عدد ٣٦ مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٢٤٠٢ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي ٢٤٢٤ شكوى بنسبة تنفيذ 99%.

وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية، وذلك بحضور مسئولى الجهات المعنية.

ووجه محافظ مطروح بخصوص شكاوى عددا من المواطنين الخاصة بقطاعي مياه الشرب والصرف والكهرباء بضرورة الإعلان عن المشروعات المدرجة بالخطط لكل قطاع مع توضيح التوقيت والإطار الزمنى للانتهاء والتنفيذ طبقا للأولويات والإمكانات المتاحة، وذلك ضمانا للشفافية والمصداقية مع المواطنين.

وردا على شكوى أحد المواطنين بمنطقة شارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح من انقطاع المياه والارتقاء ببعض الخدمات بالمنطقة افادت شركة المياه انه تم عمل وصلات لتدعيم الشبكات بالمنطقة لضمان وصول أكبر قدر من المياه مع المتابعة للتأكد من انتظام الضخ في الايام المحددة تيسيرا على المواطنين وبالنسبة لشكوى الصرف الصحي بالمنطقة افاد الجهاز التنفيذي للصرف الصحى انه المنطقة مدرجة بالخطة وسيتم توصيل الخدمة بها طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بالمشروع.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في استكمال أعمال مد البنية التحتية ورصف المنطقة بعد الانتهاء من الأعمال مشيرا أنه تم إجراء الصيانة اللازمة لعدد ١٢ كشافا بالمنطقة تيسيرا على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

كما أصدر محافظ مطروح خلال اللقاء توجيهاته لشركة الكهرباء بمتابعة صدور الأمر التنفيذي لسرعة البدء في إحلال وتجديد الشبكة الكهربائية بمنطقة فرج العميري بمدينة براني استجابة لشكاوى أهالي المنطقة من تهالك الشبكة بالمنطقة مما يعرض حياة المواطنين بالخطر .

وردا على طلبات عددا من المعلمين للموافقة على النقل والندب لمحافظات أخرى نظرا لظروفهم الاجتماعية الحرجة كلف محافظ مطروح مديرية التربية والتعليم بإعداد بيان متكامل لكافة طلبات المعلمين مرتبة طبقا للأولويات للنظر فيها بعد الانتهاء من مسابقة 30 الف معلم لسد العجز وعدم التأثير على العملية التعليمية بالمحافظة.