لتوفير سيولة للتوسعات.. «مصر الجديدة للإسكان» تقرر خفض وترحيل توزيع الكوبون الثاني

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على خفض قيمة توزيعات الأرباح المقررة عن العام المالي 2021-2022.

وقرر مجلس مصر الجديدة للإسكان ، خفض قيمة الكوبون الثاني ، المقرر صرفه بتاريخ 22-6-2023، من 0.10 جنيه للسهم، إلي 0.04 جنيه للسهم.

كما قرر المجلس ترحيل صرف الدفعة الثانية، مع الدفعة الثالثة، لتصبح 0.13 جنيه للسهم، على أن يتم الصرف 30.6-2024.

وأشار المجلس في بيان لإدارة البورصة إلى أن قرار خفض قيمة التوزيعات النقدية وإرجاء الصرف بهدف توفير السيولة اللازمة للتوسعات القادمة، على أن يتم عرض الموضوع على الجمعية العامة.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان سبق أن أقرت توزيع كوبونات نقدية على المساهمين على 3 دفعات. وذلك على النحو التالي.



الدفعة الأولي بقيمة 5 قروش للسهم، وتم الصرف بتاريخ 16-1-2023.

الدفعة الثانية بقيمة 10 قروش للسهم ، وتصرف 22-6-2023، والدفعة الثالثة بقيمة 7 قروش للسهم وتصرف في 30-6-2024.