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لتوفير «حياة كريمة».. الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري

وتوفير كافة الإمكانيات المادية الفنية والبشرية للوصول لخدمة أفضل لكافة فئات المجتمع.
أماني عوض 1:33 م, السبت, 20 نوفمبر 21 1:33 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة ممُثلة في قطاع حقوق الإنسان، وبنك الطعام المصرى بهدف تقديم الدعم والرعاية، وتوفير حياة كريمة من خلال البرامج والأنشطة الخيرية التي يقيمها البنك، وتوفير كافة الإمكانيات المادية الفنية والبشرية للوصول لخدمة أفضل لكافة فئات المجتمع، لاسيما الأكثر احتياجًا، والأشد فقرًا، وكذا تقديم مساعدات غذائية لتلك الفئات.

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يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها الرئيسية، إلى أهمية التعاون والشراكة، وتضافر الجهود مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المسجلة والمشهرة، وفقًا للقانون من أجل نشر الوعى بقضايا المجتمع وإيجاد حلول لها، وتقديم المساعدات لجميع فئات المجتمع، لاسيما الأولى بالرعاية (الفئات الأكثر احتياجًا – المرأة المعيلة – ذوي الاحتياجات الخاصة – الأيتام ).

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وتمت مراسم توقيع البروتوكول بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، واضطلع اللواء مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالتوقيع، ممثلاً عن الوزارة، في حين اضطلع الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى ممثلاً عن البنك.

وتسلم ممثلي البنك المشار إليه نسخة من البروتوكول، وأهدتهم وزارة الداخلية درع قطاع حقوق الإنسان.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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