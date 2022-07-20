«لتوفير تمويل».. «المشاط» : بعثة من البنك الدولي تناقش الإطار التعاقدي لمناقصات القمح

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضاً في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم حول جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه يوجد حالياً بعثة من البنك الدولي لمناقشة الإطار التعاقدي لمناقصات القمح.

وذكرت ذلك حيث تناولت في مستهل العرض، البرنامج الطارئ مع البنك الدولي لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، واستعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالي.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي خلال عرضها إلى برنامج “دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادي ومتطلبات الأمن الغذائي” بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، وتناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتي تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائي على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالي.

وأشارت المشاط من جانب آخر، لما قام به البنك الدولي والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية من تحويل لجزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالاً ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.