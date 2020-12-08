لتوفير التعليم بالتجمعات الصحراوية .. محافظ مطروح يجتمع مع مدير مكتب مؤسسة مصر الخير

جار الإسراع فى تحديد بنود برتوكول التعاون مع المحافظة لتوسيع أنشطة المؤسسة فى المدارس المجتمعية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، ومنع التسرب من التعليم

عقد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة نهاد مجدي مدير التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، للإسراع فى تحديد بنود برتوكول التعاون مع المحافظة لتوسيع أنشطة المؤسسة فى المدارس المجتمعية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتحديد جهة التمويل لتوفير الخدمة التعليمية للطلاب بالتجمعات الصحراوية المحرومة بالمحافظة، ومنع التسرب من التعليم، خاصة بمدن الغرب، واختيار الميسرات من خلال لجنة ثلاثية برئاسة نائب محافظ مطروح من ديوان عام المحافظة ومؤسسة مصر الخير ومديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأيمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة مطروح، والدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري المديريات والإدارات المعنية.

جارٍ إنشاء مدرسة أولاد يحيى بقرية القطرانى

وأوضح المهندس حسن سلامة ، مدير عام الأبنية التعليمية ، أنه جارٍ إنشاء مدرسة أولاد يحيى بقرية القطرانى بسيدى برانى بتكلفة 9 ملايين جنيه، وسيتوفر بها استراحات للمعلمين.

بينما وجه محافظ مطروح بتوفير الأتوبيسات اللازمة لنقل المعلمين والميسرات، مؤكدا أنه تيسيرا عليهم ستوفر المحافظة السائقين لعدد 5 أتوبيسات تابعة للمديرية ومكان جراج لها.