لتوظيفها في تجارة كاميرات المراقبة.. ضبط نصاب جمع 1.5 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على نصاب جمع مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة كاميرات المراقبة بمحافظة الإسكندرية.

كانت مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية عن تضررهم من شخص بسبب تلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها، بمجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية- يمارس نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها بمجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة، مقابل أرباح شهرية متفق عليها.

وأضافت التحريات أن ذلك مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت مليون ونصف جنيه على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات على وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.