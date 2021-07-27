«لتوطيد جسور الثقة».. أكاديمية الشرطة تنظم معايشة لشباب برلمان الطلائع (صور وتفاصيل)

نظمت أكاديمية الشرطة يومًا كاملًا بنظام التعايش، استقبلت خلاله برنامج برلمان الطلائع والشباب، الذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة، ويضم 146 شاب وفتاة يمثلون 9 محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنوفية، الغربية) وذلك لإطلاعهم على الدور الذى تقوم به الأكاديمية في إعداد طلابها.

أكاديمية الشرطة تستقبل طلائع الشباب

جاء ذلك في إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون، والترابط بين شباب وفتيات برنامج (الطلائع الشباب)، ونظرائهم من طلاب كلية الشرطة.

وكان في استقبالهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، ورحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

مساعد وزير الداخلية: نسعى لتوطيد جسور الثقة مع شباب المستقبل

وأكد رئيس الأكاديمية، أن وزير الداخلية يولي فعاليات هذه الزيارة جُل اهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية، تمثل أبرزها في توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل، على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن، فضلاً عن التعريف بدور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة، قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.

وأضاف أن الأكاديمية يسعدها استقبال أعضاء برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بهدف تأهيلهم وإعدادهم للمساهمة فى بناء وتنمية مجتمعهم.

استعراض برامج كلية الشرطة

واستعرض مساعد الوزير أهم البرامج التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة، خاصةً في مجال دعم القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

من جانبها، أعربت راندا حسن مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءه، مؤكدةً تقديرها العميق وإشادتها البالغة بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري وعلى قوة التدريبات وتطورها.

وأشارت إلى حرصها على تكرار تلك الزيارة التى تساهم في تنمية وصقل الخبرات، وتعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل.

مشاهد من الزيارة

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلمًا تسجيليًا عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية، شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات لوجيستية وتعليمية وتدريبية، فضلاً عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات.

وفي نهاية الزيارة، التقطت الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الطلائع والشباب ومشرفي المحافظات المشاركين بالزيارة.