لتوسيع وجودها في آسيا.. موانئ دبي تبحث الاستحواذ على شركة للشحن البحري بهونج كونج

دخلت شركة “موانئ دبي العالمية” في محادثات للاستحواذ على شركة للشحن البحري في هونج كونج، هي “كارغو سيرفسز فار إيست” ، بحسب وكالة بلومبرج.

وتجري موانئ دبي محادثات مع جون لاو مالك الشركة وقطب الأعمال الشهير في هونغ كونغ، إذ تسعى مشغلة ميناء دبي إلى توسيع وجودها في آسيا، وفقاً لأشخاص على دراية بالمحادثات.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن “موانئ دبي العالمية” تعمل مع شركة استشارات مالية لتقديم عرض محتمل للشركة الواقع مقرها في هونج كونج”. وأضافوا أن الصفقة قد تقدر قيمة “كارغو سيرفسز فار إيست” بنحو 800 مليون دولار تقريباً.

أضاف الأشخاص أن المفاوضات ما تزال جاري وقد لا يتم التوصل لصفقة في نهاية المطاف. وأضافوا أن مقدمي عروض آخرين قد يتقدمون للحصول على الصفقة أيضاً. ورفض ممثلو “كارغو سيرفسز فار إيست” و”موانئ دبي العالمية” التعليق.

فروع في 35 مدينة

تأسست “كارغو سيرفسز فار إيست” في عام 1989 على يد لاو، وتشمل أعمالها الشحن البحري والبضائع والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد وتوزيع الأزياء، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وتشمل إمبراطورية لاو كذلك حصة أغلبية في شركة “سي إن لوجيستيكس إنترناشيونال” (CN المدرجة في بورصة هونج كونج، والتي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لها.

وتمتد فروع “كارغو سيرفسز فار إيست” في 35 مدينة حول العالم في الصين وسنغافورة وبريسبان وكيب تاون ودوربان وجوهانسبرج ولوس أنجلوس.

يدرس لاو منذ فترة وحتى الآن خيارات تشمل بيع أصوله في قطاع اللوجيستيات وسط اهتمام المشترين المحتملين، حسبما نشرته “بلومبرغ نيوز” في مارس الماضي. ويمكن أن تشمل الصفقة الموعودة مشترياً واحداً لجميع الأصول، أو صفقة مجزأة بين عدة شركات، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في ذلك الحين.

توسعات “مواني دبي” العالمية

بالنسبة لـ”موانئ دبي العالمية”، فيمكن لهذه الصفقة أن تعزز بصمتها في منطقة الصين الكبرى. وتأسست الشركة في عام 1972 كمشغل محلي للموانئ في دبي، وتوسعت منذ ذلك الحين على نطاق عالمي، حيث يعمل لديها الآن أكثر من 100 ألف موظف في حوالي 75 دولة، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وتشمل خدماتها شحن البضائع والخدمات اللوجستية التعاقدية وإدارة الموانئ ومحطات الشحن والخدمات البحرية.

وفي هونغ كونغ -على وجه التحديد- تمتلك “موانئ دبي العالمية” مشروعاً مشتركاً بالتعاون مع مجموعة “غودمان” التي يتبع لها مركزاً لوجستياً متعدد المستويات في محطات حاويات كواي تشونغ بالمدينة.

كما وقعت شركة تشغيل ميناء دبي خلال العام الماضي اتفاقية للمساعدة في تطوير منطقة التجارة الحرة في شنغهاي بالصين.