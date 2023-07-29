لتوريد قطع غيار لشركة سعودية.. «هيونداي» تفوز بصفقة قيمتها 196 مليون دولار

أعلنت شركة “هيونداي كيفيكو” (Hyundai Kefico)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة “هيونداي موتور” والمتخصصة في حلول التحكم الإلكتروني للسيارات، عن توقيع عقد لتوريد قطع غيار بقيمة 250 مليار وون ( 196 مليون دولار) مع شركة تصنيع السيارات الكهربائية في السعودية، وفقا لوكالة “يونهاب”.

وبموجب العقد، ستقوم “هيونداي كيفيكو” بتوريد وحدة التحكم في السيارات ومحول الجهد المستمر لشركة “سير” (CEER)، وهي شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي تم تأسيسها بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “فوكسكون” (Foxconn) التايوانية.

وذكرت “هيونداي كيفيكو” أن إجمالي مبلغ العقد سيبلغ 700 مليار وون إذا تم تضمين منتجات أخرى تجري المناقشة بشأنها حاليا.

وقال مسؤول في الشركة: «إن هذه هي ثمرة التعليم الذي تم إجراؤه للموظفين المتخخصصين في محركات الاحتراق الداخلي وإعادة الهيكلة التنظيمية الجريئة التي تركز على السيارات الكهربائية. وسنبذل قصارى جهدنا في تطوير ومراقبة الجودة لجميع العناصر لإرضاء العملاء، حيث يزداد الفوز بالطلبات في الداخل والخارج، بما في ذلك السعودية».