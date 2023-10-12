لتنويع سلاسل إمدادات الطاقة.. كوريا تتعهد بالانضمام لشراكة عالمية

تعهّد وزير المالية الكوري، اليوم الخميس، بالانضمام إلى شراكة عالمية تركز على تشجيع مشاركة الدول النامية في سلسلة التوريد العالمية للطاقة النظيفة، وفقًا لوكالة يونهاب.

وقال وزير المالية تشو كيونغ-هو، في اجتماع استضافه البنك الدولي في مراكش غرب المغرب، إن “برنامج RISE سيخلق قيمة إضافية من خلال لعب أدوار رئيسية في العمليات المتوسطة والنهائية، وسيخلق فرص نمو جديدة للدول النامية”.

وكان تشو يشير إلى شراكة تعزيز سلسلة التوريد المرنة والشاملة (RISE)، وهو برنامج يهدف إلى مساعدة الدول النامية في استغلال معادنها الرئيسية والسعي إلى صناعات صديقة للبيئة.

وقال البنك إن البرنامج يهدف إلى “تعزيز سلاسل قيمة معدنية عالمية أكثر استدامة وتنوعًا”.

وستؤدي المبادرة أيضًا، في النهاية، إلى “خلق وظائف محلية ذات جودة أعلى ونمو اقتصادي” للاقتصادات النامية، وفقًا للبنك الدولي.

وفي الوقت نفسه، يشير المحللون إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين للحصول على الموارد الحيوية.

وقال البنك إن الدول المشاركة، بما في ذلك اليابان وكندا وبريطانيا، تعهدت بمساهمة إجمالية تزيد على 40 مليون دولار أمريكي.

وتعهدت كوريا الجنوبية بالمساهمة بمبلغ 3 ملايين دولار، وتخطط اليابان للمشاركة بشكل أكبر بقيمة 25 مليون دولار.

وكان تشو في زيارة للمغرب للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي بدأت في المدينة المغربية، يوم الاثنين.