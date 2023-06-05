«لتنمره عليه».. طالب يقتل صديقه بـ«موس» في القاهرة

اعتدى طالب على صديقه حتى فارق الحياة باستخدام شفرة “موس” في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، بسبب تنمر المجني عليه له أثناء تواجدهما في أحد الأفراح لتلعثمه في الكلام، فظل يلاحقه حتى وصل إلى أعلى سطح عقار، وارتكب جريمة قتل صديقه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من شخص عن تغيب نجله عقب خروجه من المنزل ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيًا، وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من الأهالي بالعثور على جثمان المتغيب بشقة تحت الإنشاء أعلى سطح العقار سكنهم وبها جروح متفرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد أصدقائه طالب، وأمكن التوصل إلى مكان اختبائه بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه.

وبمواجهته قال إنه أثناء تواجده صحبة المجني عليه بأحد الأفراح بالمنطقة محل سكنهما، تنمر المجني عليه لتلعثمه في الكلام فحدثت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف أنه تطورت إلى مشاجرة وعلى إثرها المتوفي صعد أعلى سطح العقار محل سكنهما، وبملاحقته اعتدى عليه بشفرة موس محدثًا إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.