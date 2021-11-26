لتنفيذ محطة المطبعة.. تحويلات مرورية جديدة في شارع الأهرام تعرف عليها

غلق كلي عند تقاطعه مع شارع المحولات حتى شارع أبوالفرج.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام وتنفيذ تحويلات مرورية جديدة.

ويستلزم إجراء الأعمال غلق كلي لشارع الأهرام أمام حركة المرور تحديدًا عند تقاطعه مع شارع المحولات حتى شارع أبوالفرج، في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة “المنطقة المواجهه لسنترال الهرم”، وذلك ابتداءً من الساعة 1صباح يوم الجمعة الموافق 26 /11/2021، حتى إنتهاء الأعمال.

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية التالية:

المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينًا اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

-السير يميناً إتجاه محور أنور السادات “ترسا سابقًا”، إتجاه كوبري ترسا المستحدث، واستكمال السير بمحور أنور السادات مرورًا بكوبرى “ترسا المستحدث”، وتجاوز تقاطع شارع أنور السادات مع شارعى (عزالدين عمر- شارع المحولات)، واستكمال السير إتجاه أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث “الطريق السطحي”، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بمحور أنور السادات “ترسا سابقًا”، عن طريق فتحة الدوران أسفل الكوبري، واستكمال السير ثم الدخول يمينًا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.