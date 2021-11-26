لايف

لتنفيذ محطة المطبعة.. تحويلات مرورية جديدة في شارع الأهرام تعرف عليها

غلق كلي عند تقاطعه مع شارع المحولات حتى شارع أبوالفرج.
أماني عوض 2:08 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21 2:08 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام وتنفيذ تحويلات مرورية جديدة.

ويستلزم إجراء الأعمال غلق كلي لشارع الأهرام أمام حركة المرور تحديدًا عند تقاطعه مع شارع المحولات حتى شارع أبوالفرج، في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة “المنطقة المواجهه لسنترال الهرم”، وذلك ابتداءً من الساعة 1صباح يوم الجمعة الموافق 26 /11/2021، حتى إنتهاء الأعمال.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء : انتهاء تجهيزات احتفالية طريق الكباش على مستوى حدث نقل المومياوات الملكية

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية التالية:

المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينًا اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

-السير يميناً إتجاه محور أنور السادات “ترسا سابقًا”، إتجاه كوبري ترسا المستحدث، واستكمال السير بمحور أنور السادات مرورًا بكوبرى “ترسا المستحدث”، وتجاوز تقاطع شارع أنور السادات مع شارعى (عزالدين عمر- شارع المحولات)، واستكمال السير إتجاه أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث “الطريق السطحي”، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بمحور أنور السادات “ترسا سابقًا”، عن طريق فتحة الدوران أسفل الكوبري، واستكمال السير ثم الدخول يمينًا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

اقرأ أيضا  تقارير: بوتين يحصل مجددا على لقاح مضاد لفيروس كورونا

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ملابسات ضبط المتهم بذبح «حمار» في الطريق العام وتكسير أبواب المواطنين بقنا

أماني عوض 2:20 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

غلق جزئي في طريق الواحات.. تعرف على تحويلات المرور

أماني عوض 1:55 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

«الصحة»: تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 63 حالة

المال - خاص 12:41 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-11-2021 في مصر

عصام عميرة 12:13 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

«التضامن الاجتماعي» بمطروح تنظم ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة

معتز محمود 12:10 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

المستشارة الألمانية تلمح لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب «كورونا»

محمد عبد السند 10:25 م, الخميس, 25 نوفمبر 21