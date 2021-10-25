لتنفيذ خطة خطف.. شخص يرتكب جرائم قتل وسرقة وحرق سيارة في القليوبية

ضبط المتهم بعد العثور على جثتين في مجرى مائي.

تسببت خطة خطف قرر أحد الأشخاص من محافظة القليوبية تنفيذها لطلب فدية مالية، في ارتكابه عدة جرائم منها جريمتي قتل وواقعة سرقة وإحراق سيارة، وإلقاء جثمان الضحيتين في مجرى مائي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز الحادث بعد العثور على جثتين.

لغز العثور على جثتين بمجرى مائي

بدأت أجهزة البحث الجنائي كشف لغز الحادث، بعدما تلقى مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثتين بإحدى المجاري المائية، وانتشالهما.

وتبين أنهما لكلٍ من طالب من ذات المنطقة، وشخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة، وبهما عيارين ناريين بالرأس، وعُثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهم الشخصية.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إلى أن مرتكب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المتهم: سافرت لأكتوبر لسرقة سيارة فقتلت سائقها

وقال المتهم إنه اختمر في ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف شخص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة، وفي سبيل ذلك تحصل على طبنجة، وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها.

وأضاف أنه استقل سيارة أجرة بعدما عقد العزم على سرقتها لاستخدامها في خطف شخص وأطلق عيار ناري على قائدها فأودى بحياته.

المتهم: استخدمت هاتف الضحية لخطف طالب

ولفت إلى أنه نقل جثته ثم ألقاها بمكان العثور عليها، وعقب ذلك اتصل بالمجني عليه الثاني -من أهالي القرية محل سكنه- باستخدام هاتف السائق واستدراجه لمكان العثور بهدف خطفه لكنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه فتخلص منه عن طريق قتله.

المتهم: قتلت الضحية الثانية لعدم وجود مكان احتجزه به

وأكد على أنه ألقى جثته بمحل العثور، وقرر بأنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين، وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بإدعاء تسليم السيارة لمالكها، وأنزل صديقه وسار بالسيارة لمسافة وأضرم النيران بها.

وأرشد عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 ظرف فارغ من ذات العيار.

المتهم: أحرقت سيارة وتخلصت من الهواتف في أتوبيس

وأوضح أنه تخلص من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجني عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة.

وأمكن التوصل لحائزه، كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة “طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار”.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.