لتنشيط السياحة الداخلية.. وائل جسار يغنى فى طابا أغنيته الجديدة

المال - خاص:قدم النجم اللبناني وائل جسار لجمهور حفل طابا أغنيته الجديدة استقالة حبي والتي صورها كليب واستعان خلال الكليب بابنته الكبرى مارلين، التى تظهر فى الأغنية بدور ابنته أيضا، وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى محمود عيد، إخراج رندلى قديح.وقدم وائل في الحفل الذي قدمته نهاوند مذيعة قناة on

المال – خاص:



قدم النجم اللبناني وائل جسار لجمهور حفل طابا أغنيته الجديدة استقالة حبي والتي صورها كليب واستعان خلال الكليب بابنته الكبرى مارلين، التى تظهر فى الأغنية بدور ابنته أيضا، وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى محمود عيد، إخراج رندلى قديح.





وقدم وائل في الحفل الذي قدمته نهاوند مذيعة قناة on live ،عدد من اغنياته ومنها غريبة الناس وجرح الماضي وبتسأليني ومشيت خلاص اضافة الي اغنية للعندليب عبد الحليم حافظ و اختتم الحفل بأغنية نسم علينا الهوي لجارة القمر فيروز.

وكان وائل جسار بدأ حفله على مسرح الوكالة بطابا وسط حضور جماهيري كبير من لبنان والاردن فلسطين ، وقال جسار في كلمته علي المسرح تحيا مصر وتحيا الامة العربية وفلسطين، مشيرا الي انه يغني لأول مرة في طابا وان ذلك شرف بالنسبة له، موجها الشكر لكل القائمين علي حفلات ليالي صيف طابا الغنائية.