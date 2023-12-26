لتناسب الأوضاع الاقتصادية.. برلماني يطالب بتعديل قيم تعويضات مواطني نزع الملكية للمنفعة العامة

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة تعديل قيم تعويضات المواطنين ممن تم نزع ملكيتهم الخاصة لصالح المنفعة العامة، لتتمشى مع تغير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية خلال الفترة الماضية.

كما طالب بضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم- شارع خاتم المرسلين بالعمرانية- الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية- ترسا- أنور السادات الهرم عمرو بين العاص- شارع ربيع الجيزى- المريوطية”.

جاء ذلك خلال استعراضه طلب الإحاطة الذي تقدم به وتم مناقشته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.