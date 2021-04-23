«لتمويل مشاريع مختلفة».. 900 مليون دولار قرضًا من البنك الدولي لأثيوبيا

وقعت إثيوبيا والبنك الدولي، اليوم الجمعة، اتفاقًا للحصول على تمويل قدره 907 ملايين دولار، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء بشكل موثوق، والتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيد، خلال التوقيع، إن البنك الدولي يظل شريكا موثوقا لبلاده منذ عقود، نقلا عن سبوتنك نيوز.

وذكرت أن أهداف التمويل تشمل، قرض قيمته 500 مليون دولار لزيادة الوصول إلى خدمات الكهرباء الجديدة والمحسنة للأسر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وما إلى ذلك من خلال الحلول المتصلة بالشبكة وخارج الشبكة.

وأوضح الوزير أن المشروع الثاني والذي تبلغ تكلفته 207 ملايين دولار أمريكي مصمم لتوفير التمويل المسبق لشراء اللقاح وتوزيعه لتمكين وصول ميسور التكلفة والعادل للقاحات “كوفيد 19”.

أما المشروع الثالث بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمكن من استمرارية الأعمال وحماية الوظائف.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى إثيوبيا، عثمان ديون، إن المشروع يمثل دعم البنك الدولي المستمر لبرنامج الكهرباء الوطني الإثيوبي ويتماشى مع التزامنا بدعم إثيوبيا في التعافي المرن من أزمة “كوفيد 19”.