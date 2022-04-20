لتمثيلها في مصر وتركيا وأذربيجان.. «إيتاليان سي جروب» لليخوت تبرم شراكة

أعلنت مجموعة اليخوت الفارهة ” إيتاليان سي جروب ” اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة تي.دبليو.دبليو ياتس المتخصصة في السمسرة في اليخوت كاملة الخدمات، بحسب وكالة رويترز.

وبموجب الاتفاقية، ستمثل تي.دبليو.دبليو ياتس علامتي أدميرال وتكنومار التابعتين للمجموعة الإيطالية في مصر وتركيا وأذربيجان.

مسؤول: مصر وتركيا وأذربيجان بها إمكانيات غير مستغلة في قطاع اليخوت

وقال جوزيبي تارانتو نائب رئيس مجلس إدارة ” إيتاليان سي جروب ” في البيان: إن الشراكة لها أهمية استراتيجية لمجموعتنا مصر وتركيا وأذربيجان بها إمكانيات غير مستغلة في قطاع اليخوت الفارهة.

يشار إلى أن سياحة اليخوت بداية من تصنيعها وبيعها، واحدة من الاستثمارات الحديثة التى بدأ العالم، والدول العربية ، لاسيما التى تتمتع بمقومات تسهم فى دعم هذه السياحة ، فى التوجه مباشرة للعمل على توسيع مجالها والاستفادة من العوائد الاقتصادية التى تحققها.

منطقة البحر المتوسط مركز مهم لسياحة اليخوت على مستوى العالم

وتعد منطقة البحر المتوسط مركزا مهما لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوب المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنويا، وتعد من أغنى أنواع السياح، حيث إن أغلب مرتاديها من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالى فإن عائدها الاقتصادى ضخم.

توفير المراسى البحرية والنوادى الشاطئية

وتتزايد الحاجة فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط إلى توفير المراسى البحرية والنوادى الشاطئية، إذ تعد المنطقة سوقا رئيسيا لليخوت والتى تضم 205 يخوت فائقة الفخامة يزيد طول كل منها على 40 مترا، ويمثل هذا الرقم 13% من إجمالى الأسطول العالمى من هذا الحجم.

وأسهمت المنطقة فى نمو عدد اليخوت الفاخرة عالميا بنسبة 7% على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وكشف تقرير سابق لجمعية صانعى اليخوت الفاخرة المعروفة باسم “سايباس”، أن هناك حاجة كبيرة إلى إنشاء المزيد من مراسى اليخوت على شواطىء الدول العربية فى ظل ارتفاع الطلب المتواصل على توفير هذه الخدمة عربيا.

منطقة الخليج تقود النمو المتزايد فى السوق العالمى لليخوت

إذ تقود منطقة الخليج النمو المتزايد فى السوق العالمى لليخوت والقوارب الترفيهية، التى من المتوقع أن تبلغ قيمته 23 مليار دولار خلال الفترة الحالية، كما رجحت نمو حجم هذا السوق إلى 30 مليار دولار بحلول العام الجارى 2022.

وفى تصريحات سابقة، قال إروين بامبس، المدير التنفيذى لشركة “جلف كرافت” الرائدة فى صناعة اليخوت الفاخرة، إن سياحة اليخوت استثمار آمن وطويل الأجل مع عائدات تصل إلى 100%.

وتجذب العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا واليونان وقبرص، سياحة اليخوت والسفن السياحية العملاقة وذلك لما تتمتع به من بنية قوية وخدمات لوجستية كبيرة فى عالم اليخوت، وتعد من أقوى المنافسين فى هذا المجال، لما تقدمه من تسهيلات لمرتادى هذا النوع من السياحة.