لتلبية الطلب المحلي..الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

قال خالد العتيبي الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت اليوم الأحد إن الشركة المملوكة للدولة تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر للطاقة في الكويت “مع تعافي العالم شيئا فشيئا من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، عاد الطلب على النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2019.

وأكد أن الشركة تعقد العزم على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة”.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد إن بلاده تنتج حاليا ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط بما يتسق حصتها في أوبك.

وأضاف الشيخ نواف سعود الصباح أن الكويت لديها أيضا خطط لزيادة إنتاج النفط الخام متى طلبت السوق ذلك.

وفى الأسبوع الماضى، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية في أكتوبر لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 3.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 7.80 دولار للبرميل في سبتمبر.

كما خفضت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر 4.60 دولار إلى 6.45 دولار للبرميل فوق سعر عمان/دبي.