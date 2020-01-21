اقتصاد وأسواق

لتقليل زمن الإفراج.. رئيس “الجمارك”: توزيع 87 جهاز فحص بالأشعة على المنافذ

نستهدف تغطية جميع المنافذ
سمر السيد 7:09 م, الثلاثاء, 21 يناير 20 7:09 م, الثلاثاء, 21 يناير 20

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قال سيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك ، إن المصلحة وزعت 87 جهاز فحص بالأشعة  “x ray ” جديد على المنافذ الجمركية ، مشيراً إلى استهداف تغطية جميع المنافذ .

وأضاف نجم في كلمته بفعاليات الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن هناك حوالي  100 جهاز جديد آخر في طريقها إلى المصلحة، لافتا إلى وصول 30 منها على أن تأتي الـ70 الأخرى في  الفترة المقبلة.

وتابع: هناك مرحلة ثالثة في هذا الإطار بالحصول على 47 جهاز فحص بالأشعة “X RAY  ” بحيث يتم تغطية جميع المنافذ الجمركية بتلك الأجهزة.

وقال إن هذا سيصب في تقليل زمن الإفراج وكذلك  تكاليف السلع.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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