لتقليل الهدر والنفايات.. مجلس الشيوخ يناقش مقترحًا بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري الأسبوع المقبل

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات خلال جلسته العامة المقرر عقدها الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية كعضو معين في مجلس الشيوخ الأحد، على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضواً بالمجلس خلفأ للواء الراحل مصطفى كامل.

يشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سلم الفريق التراس كارنيه المجلس، تمهيدا لأدائه اليمين الدستورية فى جلسات المجلس الأحد المقبل.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وبذلك تبدأ عضوية الفريق عبدالمنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

كما يناقش المجلس بجلسة الإثنين، طلبا مقدما من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.