لتقليل التكاليف.. بيبسى تشترى 100 شاحنة كهربائية

خالد بدر الدين حجزت شركة بيبسى كولا الأمريكية للمشروبات الغازية 100 شاحنة صغيرة كهربائية جديدة لشرائها من شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة فى إنتاج السيارات الكهربائية فى أكبر طلبية على هذا النوع من الشركات الكبرى المنتجة للسلع الاستهلاكية. وذكرت وكالة رويترز إن شركة بيبسى كولا المشهورة بإنتاج

خالد بدر الدين

حجزت شركة بيبسى كولا الأمريكية للمشروبات الغازية 100 شاحنة صغيرة كهربائية جديدة لشرائها من شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة فى إنتاج السيارات الكهربائية فى أكبر طلبية على هذا النوع من الشركات الكبرى المنتجة للسلع الاستهلاكية.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة بيبسى كولا المشهورة بإنتاج مشروبات مثل بيبسى و ماونتين ديو صود ووجبات سريعة جاهزة مثل رقائق بطاطس دوريتوس تحاول تقليص تكاليف الوقود و خفض الانبعاثات الكربونية من أسطول سياراتها التى تعمل بالوقود التقليدى.

وتحاول شركة تيسلا إقناع الشركات الكبرى التى تستخدم شاحنات ضخمة لنقل منتجاتها أن تشترى شاحناتها الكهربائية الجديدة الرخيصة القادرة على حمل حمولات أكبر لتنافس الشاحنات التى تعمل بالسولار المنخفضة التكاليف نسبيا والتى تستغرق وقتا لاختبار العوادم الكربونية والتى يصل إنتاجها السنوى إلى حوالى 262 ألف شاحنى فى أمريكا الشمالية .

ومن الشركات الكبرى الأخرى التى طلبت شراء شاحنات كهربائية من شركة تيسلا و لكن بعدد يبلغ حوالى 10 شاحنات فقط وول مارت ستورز لسلاسل السوبر ماركيت و جى بى هانت لخدمات النقل والشحن وسيسكو كورب لتوزيع المنتجات الغذائية .

وأكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تيسلا إن إجمالى الطلب على سيارات تيسلا ارتفع هذا العام إلى 267 شاحنة كهربائية مما جعله يرفع دفعة الحجز إلى حوالى 20 ألف دولار بينما كانت هذه الدفعة قبل تدفق الطلب على شاحناتها حوالى 5 آلاف دولار فقط .

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