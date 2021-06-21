لتقديم قيمة مضافة للعملاء.. شراكة بين «MCS» و«مايكروفوكس» فى مصر وأفريقيا

أعلنت شركة MCS لتوزيع خدمات وتطبيقات أمن وحماية البيانات اليوم عن توقيع شراكة جديدة مع شركة Micro Focus لحلول وتطبيقات إدارة أمن البيانات وإحدى شركات Enterprise HP العالمية ، والتي سيتم إتاحتها في كل من السوق المصرية والأفريقية في خطوة من شأنها تعزيز مكانة MCS الإقليمية في المنطقة من خلال توفير قيمة مضافة تنافسية تعمل على تلبية متطلبات عملائها بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة في صناعة الأمن السيبراني على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تتيح باقة خدمات Micro Focus لمختلف قطاعات الأعمال والهيئات الحكومية في مصر وأفريقيا عبر حلول إدارة أنظمة تشغيل الأمن السيبراني والبنية التحتية والشبكات من خلال تطبيقات تكنولوجيا ITSM وحلول Fortify المتطورة، وهو ما تعتبره MCS طفرة حقيقية في مستقبل الأمن السيبراني ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للعملاء والتدريب والتأهيل لشركاء الأعمال والموزعين”.

وصرح توفيق درباس المدير التنفيذي لشركة Micro Focus قائلاً: “تزامناً مع مايشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات اليوم من حيث السرعة والتعقيد في التطورات المتلاحقة ، يحتاج موفرو الحلول التكنولوجية إلى شركاء يمكنهم مواكبة أعمالهم المتنامية ودعمها، وبالتالي فإن الشركاء هم شريان الحياة لاستراتيجية الأعمال الخاصة بشركة Micro Focus ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن شراكتنا مع MCS ستتيح فرصة هائلة للمؤسسات لخلق قيمة مضافة لعملائنا وتحقيق نمو هائل في حجم الأعمال في مصر وأفريقيا “.

وعلق علي عزام نائب الرئيس التنفيذي لشركة MCS قائلاً :” إننا فخورون بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع شركة Micro Focus التي تعد خطوة بناءة تساهم في ترسيخ القيمة المضافة في باقة خدمات MCS التي تتيحها لعملائها وشركائها في السوق المصرية، مشيراً إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الشراكات الاستراتيجية بين MCS و الشركات العالمية التي تمنحنا حق التوزيع في القارة الأفريقية في الوقت ذاته للتوسع بالسوق المصرية وهو ما يعد إشادة حقيقية بقدرتنا الإقليمية على لعب دور محوري في مستقبل صناعة الأمن السيبراني “.

وأضاف :” إن الشراكة الجديدة ستتيح لرؤية MCS المستقبلية والتي ترتكز على إتاحة باقة متكاملة لعملائها عبر شبكة موزعيها وشركائها في النجاح أن تعزف منفردة من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها Micro Focus ، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل لنا محورين أساسيين هما تقديم قيمة مضافة لعملائنا في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى التزامنا بالدور التنموي في جذب أنظار الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلي والإقليمي ونقل المستجدات التقنية التي من شأنها المساهمة في تعزيز مجهودات التحول الرقمي والتصدي لمخاطر الأمن السيبراني”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Micro Focus العالمية التي أنشئت عام 1976 تعمل على توفير محفظة متكاملة من الخدمات المبتكرة التي تساهم بفاعلية في تحقيق رؤى التحول الرقمي ، وتعمل في 49 دولة حول العالم عبر 6500 موزع ، كما تقدم خدماتها لأكثر من 40.000 عميل ، بينما يصل حجم إيراداتها السنوية إلى 3.3 مليار دولار.