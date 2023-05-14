لتفقد شركة الغزل والنسيج بالمحلة.. محافظ الغربية يستقبل وفد القوي العاملة في «النواب»

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقيادات المحافظة، وفد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، والنائب محمود الشامي، أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية.

جاء ذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الاحد ، لمحافظة الغربية بهدف تفقد مواقع العمل والإنتاج ولقاء العمال، وذلك بناء على طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري وتفقد مواقع العمل، والالتقاء بممثلي العمال ومسئولي الإدارات، وتفقد مراكز التدريب والمدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج .

وتأتي الزيارة في ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة.

جدير بالذكر أن وفد اللجنة يتوجه في اليوم الثاني غدا الاثنين، إلى محافظة دمياط، ويعقد لقاء مع المحافظ وتفقد مواقع العمل والالتقاء بممثلي العمال ومسئولي الإدارات وتفقد مراكز التدريب والمدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج، وتزور اللجنة في اليوم الثالث، يوم الثلاثاء المقبل، محافظة الدقهلية، وتتفقد مواقع العمل الإنتاج ولقاء مسئولي الإدارات والمدارس الفنية المتخصصة في الغزل والنسيج.

يترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الغربية، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إحسان شوقي، عضو اللجنة، ومن أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادي، بالإضافة إلى خالد الشورى من العلاقات العامة بالمجلس

يشار الي زيارة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تشمل ثلاثة محافظات على مدار ثلاثة أيام، وهم الغربية ودمياط والدقهلية،وذلك على خلفية عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب .