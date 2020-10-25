لتفعيل خدمات التحول الرقمي.. بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع و«eGate Egypt»

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع شركة eGate Egypt لتفعيل خدمات التحول الرقمي .

أكد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة eGate Egypt.

وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن دراسة مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع .

وأضاف أنه تم الاتفاق علي تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال, مؤكدا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.

وأكد “عصام الصغير ” رئيس مجلس إدارة eGate Egypt في بيان صحفي أصدرته الشركة اليوم قائلا ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية ودراسة الإستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال مع كبري الشركات المحلية و العالمية .