اتصالات وتكنولوجيا

لتفعيل خدمات التحول الرقمي.. بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع و«eGate Egypt»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل خطوات التحول الرقمي وآليات الخدمات الإلكترونية
المال - خاص 2:48 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 2:48 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع شركة eGate Egypt لتفعيل خدمات التحول الرقمي .

أكد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة eGate Egypt.

اقرأ أيضا  طلبات تطلق عرض الـ «30 جنيه» مع بداية الدراسة..وتستهدف 55 مليون عميل في 2021

وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن دراسة مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع .

وأضاف أنه تم الاتفاق علي تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال, مؤكدا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.

اقرأ أيضا  وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يزور مصر لتعزيز شبكات الاتصالات الآمنة

وأكد “عصام الصغير ” رئيس مجلس إدارة eGate Egypt في بيان صحفي أصدرته الشركة اليوم قائلا ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية ودراسة الإستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال مع كبري الشركات المحلية و العالمية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

شراكة بين فودافون وهايد بارك لتقديم خدمات Triple play بمشروع القاهرة الجديدة

المال - خاص 1:41 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

كاسبرسكي تكتشف نسخة مزيفة من «نتفليكس» بالعربي

المال - خاص 12:33 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

«تنظيم الاتصالات» يتلقى 51318 شكوى ضد شركات المحمول خلال الربع الثالث

المال - خاص 12:16 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

«بالو ألتو نتوركس» تحدد 6 خطوات لحماية الأطفال عبر الإنترنت

المال - خاص 11:03 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

المصرية للاتصالات تنشئ أكبر مركز بيانات دولي في مصر

المال - خاص 10:21 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

في مهرجان الجونة.. يسرا تكشف عن تفاصيل خدمة «حريف تمثيل» مع أورنج (صور)

المال - خاص 9:44 م, السبت, 24 أكتوبر 20