لتفعيل الزيادة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار ارتفاع الضريبة على السجائر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة بالقانون رقم 177 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الصادر برقم 67 لسنة 2016، على أسعار السجائر والدخان، بزيادة قدرها نصف جنيه على كل علبة سجائر شعبية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى عن 31 جنيه، لتسجل 4.5 جنيه ضريبة.

وأضاف نص التعديل القانون، الذي وصل “المال” نسخة منه، على تحصيل 7 جنيهات بزيادة قدرها نصف جنيه ايضا على كل علبة سجائر تزيد 45 جنيها سواء مصنعة محليا او أجنبيا.

فيما تصل الضريبة على علب السجائر التى يزيد سعر بيعها عن 45 جنيه تصل لنحو 7.5 جنيهاً، فيما تصل قيمة الضريبة إلى 50 % بالإضافة إلى تلك الزيادة.

كما ارتفعت الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو الصافي، مقارنة بـ30 جنيهًا بالقانون القائم.

كما تم رفع الضريبية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة والمحلية للمعسل، فيما ارتفعت ايضا على منتجات التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو، مقابل 1400 جنيه.

بينما يرفع الضريبة على السائل الإلكتروني لكل مليمتر إلى 4 جنيهات، مقابل 2 جنيه في القانون القائم. وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة من المنتظر أن تبلغ حصيلة الزيادة الضريبية نحو 8 مليارات جنيه.